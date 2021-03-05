В рамках «поддержки и развития» отечественного IT власти обсуждают с отраслью два новых налога для иностранных игроков диджитал-рынка. Так называемый «цифровой налог» планируется брать с компаний, которые «пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».

Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.

Эксперт «Ведомостей» считает, что более эффективным было бы не перекрестное субсидирование одних игроков рынка за счет других, а возврат к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, предлагающих свои услуги через иностранные платформы.

Целевая поддержка может быть благом в некоторых случаях. Но основное, что ожидается от государства, — сохранение прозрачного регулирования, обеспечение устойчивого спроса, в том числе со стороны госструктур как крупнейшего заказчика, и оптимальное налогообложение, сказал изданию другой эксперт.