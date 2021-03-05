В рамках «поддержки и развития» отечественного IT власти обсуждают с отраслью два новых налога для иностранных игроков диджитал-рынка. Так называемый «цифровой налог» планируется брать с компаний, которые «пользуются данными россиян и формируют рекламную политику на территории РФ. Например, при анализе поведения пользователя в сети для запуска контекстной рекламы».
Разговор о перераспределении налоговых поступлений и введении нового налога зашел потому, что льготы и меры поддержки для российских IT-компаний больше невозможно расширять за счет бюджетных средств.
Эксперт «Ведомостей» считает, что более эффективным было бы не перекрестное субсидирование одних игроков рынка за счет других, а возврат к облегченной форме получения нулевого НДС для разработчиков и исключение двойного налогообложения для российских IT-компаний, предлагающих свои услуги через иностранные платформы.
Целевая поддержка может быть благом в некоторых случаях. Но основное, что ожидается от государства, — сохранение прозрачного регулирования, обеспечение устойчивого спроса, в том числе со стороны госструктур как крупнейшего заказчика, и оптимальное налогообложение, сказал изданию другой эксперт.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало собственный план стимулирования развития IT-отрасли. В нём содержится предложение взимать НДФЛ с зарплат российских программистов, нанимаемых иностранными компаниями.
Поводом для поиска дополнительных источников доходов от зарубежного IT-сектора стал налоговый маневр, предложенный в середине прошлого года президентом Владимиром Путиным. Он предполагает снижение социальных взносов для IT-отрасли с 14 до 7,6%, а налога на прибыль — с 20 до 3%. Объем выпадающих доходов от снижения налогов с фонда оплаты труда в 2021 г. и до конца льготного периода ожидается на уровне 35 млрд руб. в год. Еще по 7 млрд руб. ежегодно государство будет терять от снижения налога на прибыль.
Над путями компенсации выпадающих доходов чиновники думают давно. Например, летом прошлого года обсуждалась идея отмены льгот по НДС при продаже ПО.
Добавить Нет комментариев