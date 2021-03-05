Агентство «Пиархаб» купило 40% телеграм-канала Clubhouse Journal, передают детали громкой сделки «Известия». При оценке в полтора миллиона доля должна стоить 600 тысяч рублей.

Канал Clubhouse Journal запустил около трех недель назад выпускающий редактор TJournal Дамир Камалетдинов. Он публикует «новости, анонсы новых комнат, а также записи самых интересных обсуждений в Clubhouse. Привлеченные средства пойдут на развитие проекта, набор целевой аудитории и расширение редакции». У канала на момент публикации почти 1700 подписчиков.

В «Пиархабе» канал оценили за качественную аудиторию и возможность «заявить о себе и быстро застолбить нишу». «даже если интерес широкой аудитории к платформе упадет, можно будет развивать канал как самостоятельное издание на популярные в Clubhouse темы», сказал «Известиям» основатель агентства.