Фонд AltaIR Capital Игоря Рябенького стал лид-инвестором в канадский сервис для автоматического заказа еды в офис Platterz в раунде на сумму $6,7 млн. Кроме того, в раунде приняли участие инвесторы Кевин Кимса, Денис Бенни, Ран Макави и Орен Зеев. Финансирование пойдет на географическую экспансию — в первую очередь на рынке США, развитие технологий машинного обучения, а также на маркетинговые расходы.