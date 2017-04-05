Основатель издания VC.ru («Цукерберг позвонит») Андрей Загоруйко (который уже провалил один проект в сфере e-commerce), основатель интернет-магазина Madrobots Николай Белоусов и основатель сервиса по вызову автомобилей FixTaxi Андрей Азаров запустили онлайн-дискаунтер «Прозапас», который торгует товарами повседневного спроса с долгим сроком хранения. На старте в проект инвестировали 10 млн рублей. Об этом пишет VC.ru, со ссылкой на основателей.

Учредителями ООО «Прозапас» на паритетных началах являются Белоусов и Загоруйко. Азаров занимается закупками товаров и общением с сетями, поясняет Белоусов. Сам Белоусов стал гендиректором компании.

Загоруйко описывает проект как аналог Boxed.com — американский стартап, который вручную отбирает лучшие предложения FMCG-товаров и продаёт их мелким оптом. По словам Белоусова, их товары в среднем на 30% дешевле, чем в других онлайн-магазинах.

Магазин пока работает только в пределах МКАД и на территории «Новой Москвы». До конца 2017 года компания планирует выйти в Санкт-Петербург и другие города. Белоусов надеется, что за этот период «Прозапас» привлечёт $1 млн инвестиций, а на окупаемость выйдет через три месяца.