«МегаФон» и «ВКонтакте» начали тестировать виртуального мобильного оператора связи VK Mobile — 4 апреля в Google Play сеть опубликовала его приложение. Одноимённый товарный знак ещё осенью 2016 года в Роспатент внёс сотовый оператор «МегаФон», а не социальная сеть. Этот же оператор с начала 2017 года управляет Mail.Ru Group, которой принадлежит соцсеть. «ВКонтакте» подтвердили изданию TJ начало тестирования. Соцсеть поддерживает закрытое сообщество для его участников, где оператора называют лучшим мобильным оператором для молодежи. Тестирование, с большой вероятностью, идёт на северо-западе России — 99% участников группы живут в Санкт-Петербурге. У VK Mobile предусмотрен кэшбек за покупки внутри ВК, абонентская плата в 399 рублей, безлимитный доступ к «ВКонтакте» и счётчик приблизительно на 2 гигабайта передаваемых данных, вероятно для тех, кто решится иногда выходить за пределы безлимитной соцсети.

Для использования приложения и его услуг связи нужна действующая SIM-карта сети VK Mobile, а также устройство с версией Android 4.4 и новее. Информации о том, как получать SIM-карту, в настоящее время нет. В Google Play были опубликованы скриншоты первой версии приложения, сейчас большинство изображений удалены.

Новость о создании виртуального оператора ВК появилась в октябре 2016 года. VK Mobile должен был работать на сети «МегаФона» по модели mobile virtual network operator (MVNO). В феврале 2017 года финдиректор Mail.ru Group Мэтью Хэммонд говорил, что «Основной запуск VK MVNO может состоятся в рамках VK Fest» (пройдет 15−16 июля 2017 года в Санкт-Петербурге).