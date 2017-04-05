Онлайн-кинотеатр Ivi подал иск к разработчику российского блокировщика рекламы WebGuard. Помимо денежной компенсации Ivi требует запретить распространение программы, ссылаясь на незаконное использование товарного знака и нарушение имущественных прав. Это первый иск такого рода в России. За рубежом правообладатели в владельцы контента достаточно давно пытаются запретить блокировщикам «резать» рекламу на их сайтах, но пока безрезультатно, суд в большинстве случаев встает на сторону блокировщиков.

Мобильное приложение WebGuard разработано российской компанией «Мобисофт». Как следует из сообщения на сайте производителя, приложение служит для «защиты мобильного устройства от рекламы, опасных сайтов, слежки и вирусов». Помимо прочего, оно может блокировать и рекламу в онлайн-кинотеатрах Ivi, Megogo, на сервисе YouTube. Логотипы всех трех сервисов использовались на сайте WebGuard. Юристы Ivi воспользовались этим фактом и подали на компанию в суд за нарушение авторских прав (на использование логотипа), потребовав заодно вообще запретить программу.

Ivi оценила свой ущерб в 4,5 млн рублей и требует запретить распространение WebGuard, первое заседание суда назначено на 18 мая 2017 года. В мире к блокировщикам рекламы подано уже большое количество исков. Пока большинство судов встает на сторону владельцев блокировщиков. Первая серьезная победа правообладателей была достигнута летом 2016 года, когда один из крупнейших в мире издательских домов Axel Springer добился в немецком суде права не платить владельцу блокиратора рекламы AdBlock Plus компании Eyeo за попадание ресурсов ИД в «белые списки».

Примечательно, что попыток засудить блокировщики до IVI не предпринималось. Западный опыт показывает, что блокировка рекламы как таковая абсолютно легальна, отсюда и выбор иска. Мне кажется странным выбор цели. Блокировщик, который не обновлялся почти два года, и у которого дай бог несколько тысяч активных пользователей. Никакой практической пользы для IVI в этом не будет, спрашивается, зачем все это? — говорит Андрей Мешков, сооснователь и CTO разработчика блокировщика рекламы AdGuard.

В России, по оценкам AdGuard, порядка 20% пользователей десктопных компьютеров используют тот или иной блокировщик рекламы. На мобильных платформах ситуация совершенно другая, без учета браузеров со встроенными блокировщиками число пользователей установивших сервисы блокировки не превышает 1%. Если эти браузеры учесть, то итоговая оценка составит около 2−3%.