Проект создателя Boomstarter Руслана Тугушева Tugush.com предложил стартапам, не прошедшим скоринг, разместить их в базе проектов, доступной потенциальным инвесторам, на обычных условиях (процент от привлеченных средств). Некоторых обратившихся к площадке предпринимателей это возмутило.

«Они озвучили, что готовы разметить мой проект на сайте Tugush.com за плату. Я задал вопрос про верификацию проекта, про прохождение требований и что от меня нужно. Они сказали, что сервис не проводит верификации и не дает никакой оценки качества проекта. А я плачу по сути за их отдел продаж и за упаковку проекта. Я посоветовался с профессиональными инвесторами. Они таких упаковщиков называют инфобизнесменами в инвестициях и еще озвучили, что схема не совсем легальна», — написал в редакцию «Роем!» создатель проекта курьерской службы Ptichka.Moscow Владимир Кобзев.

Комментарий «Роем!»: Руслан Тугушев ответил на претензии, что Tugush.com принял решение предлагать проектам, не прошедшим скоринг, разместить их данные в базе для инвесторов, так как количество обратившихся к площадке предпринимателей в разы превышает число тех, кого компания может полноценно продвигать: