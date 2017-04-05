Проект создателя Boomstarter Руслана Тугушева Tugush.com предложил стартапам, не прошедшим скоринг, разместить их в базе проектов, доступной потенциальным инвесторам, на обычных условиях (процент от привлеченных средств). Некоторых обратившихся к площадке предпринимателей это возмутило.
«Они озвучили, что готовы разметить мой проект на сайте Tugush.com за плату. Я задал вопрос про верификацию проекта, про прохождение требований и что от меня нужно. Они сказали, что сервис не проводит верификации и не дает никакой оценки качества проекта. А я плачу по сути за их отдел продаж и за упаковку проекта. Я посоветовался с профессиональными инвесторами. Они таких упаковщиков называют инфобизнесменами в инвестициях и еще озвучили, что схема не совсем легальна», — написал в редакцию «Роем!» создатель проекта курьерской службы Ptichka.Moscow Владимир Кобзев.
Комментарий «Роем!»: Руслан Тугушев ответил на претензии, что Tugush.com принял решение предлагать проектам, не прошедшим скоринг, разместить их данные в базе для инвесторов, так как количество обратившихся к площадке предпринимателей в разы превышает число тех, кого компания может полноценно продвигать:
«Мы предлагаем проектам, не прошедшим скоринг, разместить их в базе. В случае получения ими кредитов или инвестиций, они также должны будут заплатить за наши услуги процент от привлеченных средств, при этом мы не предлагаем такие проекты нашим инвесторам и не отвечаем за них, инвесторы могут сами принимать решения о вложении средств на свой страх и риск. При этом неверно говорить о том, что мы вообще не оцениваем такие проекты. Существует определенный фильтр, например не проходят проекты на уровне идеи, разного рода финансовые пирамиды и заведомо технически невыполнимые начинания», — сказал он.
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Не знаю почему, но Руслан отказывается раскрыть факт того что предлагалось не процент взять от вклада инвестора, а именно плату за факт размещения на площадке.
По сути Руслан Тугушев врет.
Это существенная разница.
В моём случае, я не размещал у них никакого проекта, они нашли мой проект на другом веб-ресурсе взяли там контакты (скорее всего им контакты кто-то слил из местных, так как у них были вообще все контакты, а не только открытые), отзвонились и пытались сконвертировать в клиента сервиса Тугуш.
Но меня эта мутная схема смутила. Стоимость услуги за размещение проекта 50 тыс. + 10% с привлеченных средств. Под мутной схемой, я понимаю когда оплату берут дважды за одно и тоже, входной фикс + еще и процент. Если плата мне еще понятна, то процент с привлеченного акционерного капитала, меня очень сильно смутил.
А что за проект, если не секрет?