«Тинькофф» подписал соглашение с Tele2 о создании виртуального оператора связи на базе Tele2, но с собственными разработками, кодом сети, сим-картами, услугами и тарифами. Запуск «Тинькофф Мобайл» планируется на конец года. Об этом сообщили представители банка, а также Олег Тиньков — на своей странице в Facebook.

Поздравляю!

Мы все отмучались!

Я понимаю, как вас достала монополия «тройки операторов», их ужасный сервис, конские тарифы и обманы.

Tele2 Russia пытается изменить ситуацию, и вот мы идём к ним на помощь, и на базе Tele2 Russia в конце года мы запускаем мобильного оператора «Тинькофф Мобайл».

Будут удобные тарифы, много бесплатного, крутые фишки и конечно супер-предложения по DATA, включая международный роуминг.

И конечно знаменитый дружеский и человечный сервис #Тинькофф

Дальше действовать будем мы!

Председатель правления «Тинькофф» Оливер Хьюз подчеркнул, что для них это «ожидаемый и логичный шаг», так как в последнее время наблюдается большая конвергенция между финансовым и телеком-секторами. Гендиректор Tele2 Сергей Эмдин заявил, что в рамках новой стратегии они планируют стать создателями и ключевыми игроками digital-экосистемы на базе мобильных услуг.

Абонентом будущего сотового оператора сможет стать любой пользователь, в том числе — тот, кто не является клиентом Тинькофф Банка. Объем инвестиций в проект остается неизвестным. О дате запуска сообщат позже.

Впервые о планах «Тинокофф» создать виртуального оператора сотовой связи MVNO стало известно в сентябре 2016 года. Уже тогда бренд Tele2 «Т2 РТК Холдинг» обсуждал проект MVNO с ВТБ и «Тинькофф», как рассказывал источник, близкий к сотовому оператору. На тот момент в России было запущено несколько десятков MVNO, однако никто из них не сообщал о каких-либо успехах.