Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», по которому регистрации в соцсетях будет возможна только по паспорту, а детям до 14 лет их вовсе запретят. Внесение проекта в Госдуму запланировали на 5 апреля. Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.

«Известия» пересказали основные положения документа:

За нарушение порядка допуска юзеров владельцу сайта грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей.

За обман сайта при регистрации пользователям грозит штраф от 1 000 до 3 000 рублей.

Пользователям младше 18 лет запрещается вступать в сообщества для пользователей старше 18 лет. Иначе — штраф до 2 000 рублей родителям.

Продажа несовершеннолетним любых товаров тоже запрещена.

Запретят рекламу « оккультно-магического характера и курительных смесей». Кстати , тот же Петров в феврале предлагал регламентировать деятельность добросовестных магов законодательно ещё два месяца назад.

оккультно-магического характера и курительных смесей». Запретят информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах.

Запретят распространять любую информацию , пропагандирующую нетерпимость , употребление алкоголя и курение , нетрадиционные сексуальные отношения , если сообщение не сопровождается « явным осуждением указанных материалов» ( уточнение сделано по следам дела о воспитательнице , которая села за репост с осуждающим комментарием).

Социальная сеть «ВКонтакте» прокомментировала идею ЗакСа. Пресс-секретарь ВК Евгений Красников ответил «Ленте.ру» с шутками:

Законопроект необходимо дополнить запретами на выход из дома без шапки, на создание так называемых подворотов на штанах и ношение популярных среди молодежи кроссовок New Balance.

…а TJournal с прибаутками:

Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки.

При этом в соцсети уже запрещено присутствие детей, младше 14 лет. В правилах соцсети написано:

Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями.

По данным Brand Analytics на ноябрь 2016 года, 22,4% аудитории «ВКонтакте» младше 18 лет. Существенная часть из них может быть младше 14, но соцсеть никогда не была известна за жёсткие правила регистрации и серьёзные проверки возраста участников. Так что, по планам депутатов ЗакСа, до 1 января 2018 года «ВКонтакте» и другим соцсетям в России нужно будет проверить всех пользователей и собрать их паспортные данные.