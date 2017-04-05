Заксобрание Ленинградской области разработало законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей», по которому регистрации в соцсетях будет возможна только по паспорту, а детям до 14 лет их вовсе запретят. Внесение проекта в Госдуму запланировали на 5 апреля. Один из авторов документа — депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров пояснил, что закон должен вступить в силу с 1 января 2018 года.
«Известия» пересказали основные положения документа:
- За нарушение порядка допуска юзеров владельцу сайта грозит штраф от 100 000 до 300 000 рублей.
- За обман сайта при регистрации пользователям грозит штраф от 1 000 до 3 000 рублей.
- Пользователям младше 18 лет запрещается вступать в сообщества для пользователей старше 18 лет. Иначе — штраф до 2 000 рублей родителям.
- Продажа несовершеннолетним любых товаров тоже запрещена.
- Запретят рекламу «оккультно-магического характера и курительных смесей».
- Кстати, тот же Петров в феврале предлагал регламентировать деятельность добросовестных магов законодательно ещё два месяца назад.
- Запретят информировать граждан о несанкционированных собраниях и митингах.
- Запретят распространять любую информацию, пропагандирующую нетерпимость, употребление алкоголя и курение, нетрадиционные сексуальные отношения, если сообщение не сопровождается «явным осуждением указанных материалов» (уточнение сделано по следам дела о воспитательнице, которая села за репост с осуждающим комментарием).
Социальная сеть «ВКонтакте» прокомментировала идею ЗакСа. Пресс-секретарь ВК Евгений Красников ответил «Ленте.ру» с шутками:
Законопроект необходимо дополнить запретами на выход из дома без шапки, на создание так называемых подворотов на штанах и ношение популярных среди молодежи кроссовок New Balance.
…а TJournal с прибаутками:
Документ необходимо дополнить запретом на употребление мороженого большими кусками, запретом просмотра ТВ после 21:00, а также запретом на выход из дома без шапки.
При этом в соцсети уже запрещено присутствие детей, младше 14 лет. В правилах соцсети написано:
Пользователем Сайта является физическое лицо, зарегистрированное на Сайте в соответствии с установленным настоящими Правилами порядком, достигшее возраста, допустимого в соответствии с законодательством Российской Федерации для акцепта настоящих Правил, и обладающее соответствующими полномочиями.
По данным Brand Analytics на ноябрь 2016 года, 22,4% аудитории «ВКонтакте» младше 18 лет. Существенная часть из них может быть младше 14, но соцсеть никогда не была известна за жёсткие правила регистрации и серьёзные проверки возраста участников. Так что, по планам депутатов ЗакСа, до 1 января 2018 года «ВКонтакте» и другим соцсетям в России нужно будет проверить всех пользователей и собрать их паспортные данные.
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Это такой способ защиты от взрывающихся киргизских узбеков с паспортом РФ, или просто успешный выбор момента?