Morgan Stanley скорректировал оценку одного из фундаментальных параметров в анализе бизнеса компании Snap, понизив прогноз по EBITDA на $1,7 млрд, но в скорректированном отчете оставил целевую цену на том же уровне. Издание Business Insider проанализировало, как это произошло и стоит ли после этого доверять прогнозам крупных американских инвестбанков.

27 марта Morgan Stanley опубликовало отчет по акциям компании Snap, недавно разместившейся на бирже и установило целевую цену в 28 долларов за акцию с рекомендацией «покупать». Целевая цена примерно на 30% выше той, по которой сейчас торгуется Snap. Через сутки инвестбанк опубликовал новую версию отчета, в которой изменил прогноз по показателю EBITDA на период с 2021 по 2025 годы в общей сложности на $5 млрд. По логике вещей, измениться должна была и целевая цена, так как EBITDA является одним из фундаментальных показателей, заложенных в формулу по которой рассчитывается цена акций.

В старой версии отчета EBITDA в 2025 году должна была составить $6,57 млрд, свободный денежный поток — $4,05 млрд. В новой версии EBITDA составила $4,92 млрд, свободный денежный поток — $2,42 млрд. Чтобы не изменять целевую цену акций компании, что по сути означало бы отзыв и опровержение всего прогноза, Morgan Stanley также поменяли параметр средневзвешенной стоимости капитала WACC, понизив его с 9,7%. до 8%. WACC показывает, насколько дорогим для компании будет привлечение заемных средств и чем он ниже, тем выше становится оценка бизнеса.

Ранее в своем отчете по Facebook тот же Morgan Stanley указывал WACC для Facebook на уровне 9%, иными словами, Facebook с капитализацией в $410 млрд и выручкой в $10,2 млрд по мнению инвестбанка является менее надежным заемщиком, чем Snap с капитализацией $26 млрд, пока не прошедший порог безубыточности. Подобный оптимизм достаточно легко объяснить тем, что Morgan Stanley был одним из основных организаторов размещения Snap на бирже и банку выгодно, чтобы акции Snap торговались как можно выше.

Если целевую цену так легко поменять, возникает вопрос, стоит ли вообще считать ее значимым параметром при принятии решения об инвестициях, — говорит Ли Бресслер, портфолио-менеджер компании Carbon Investment Partners.

Акции Snap сейчас торгуются по цене ниже $22, сразу после размещения в начале марта они стоили $29 и более.