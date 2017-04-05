Исследователь android-приложения «VK Mobile» Андрей Павлов рассказал изданию TJ, что в исходном коде «VK Mobile» коде есть строчка «Подписка на музыку ВКонтакте включена в абонентскую плату». Полторы сотни жителей Санкт-Петербурга сейчас тестируют этого виртуального сотового оператора под управлением «МегаФона» и ВКонтакте. За 399 рублей, предположительно в месяц, сотовый оператор, и он же, в одном лице, контролирующий собственник собственника ВКонтакте, холдинга Mail.ru Group, предложит безлимитный доступ к «ВКонтакте» и ~ 2 Гб трафика для прочих передаваемых данных (МегаФоном/ВК тарифы не подтверждены). В конце 2016 — начале 2017 главные российские мобильные операторы отказались от «безлимитных» тарифных интернет-планов. Если включить в потенциальную аудиторию «VK Mobile» всех пользователей соцсети, получится, что ещё до запуска проект МегаФона, благодаря решениям конкурентов, получил не одно, а сразу два привлекательных свойства. И музыка, и соцсеть — в неограниченных объёмах, за фиксированную цену. Для всех операторов, кроме мегафоновского «VK Mobile», ВКонтакте де-факто стал «мобильным приложением с платным доступом».

Осмысленно выглядит решение Tele2. Этот оператор , как и все остальные , закрыл подключения на тарифы с неограниченным доступом в интернет , но продавать мегабайты начал с оговоркой , что при выходе в соцсети ( «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook) интернет-трафик не учитывается.

Особые условия учёта трафика/биллинг действуют в конкурирующих с ВКонтакте/МегаФоном проектах: «Билайна», Tele2 и у музыкального сервиса Zvooq; и проекте МТС/Яндекс.Музыки. Из опыта последнего партнёрства известно, что сотовый оператор способен подключать платящих слушателей в 4 раза быстрее, чем самостоятельно подключает музыкальный сервис. Впрочем к «Музыке» «ВКонтакте» (как к части сайта) никого подключать не нужно, к ней уже подключены миллионы пользователей (МТС рассказал лишь о 150 тысячах человек). По слухам 2016 года, ВК сможет предложить им альтернативные, достаточно привлекательные условия. Например «музыку в обмен на прослушивание рекламы» или оплату сервисов «просмотрами рекламы и ее перепостами […] — лайкнуть рекламный пост, вступить в определенную группу, чем-то поделиться».

Яндекс.Музыка — одно из 5 самых доходных приложений 2016 года в РФ по расчётам App Annie. Известный сейчас мобильный ВК , по той же статистике App Annie , охотно скачивают , но в число самых доходных приложений страны ВКонтакте не входит из года в год → Roem.ru

Формально, по числу пользователей в России, с ВКонтакте сопоставима социальная сеть «Одноклассники». Как и ВК, в ней поддерживается воспроизведение музыки, и она может стать партнёром для какого-нибудь заинтересованного сотового оператора. Однако их проблема в том, что, как и ВК, «Одноклассники» принадлежат Mail.ru Group. Структуры этого материнского холдинга в октябре 2016 года лицензировали музыку сразу для трёх своих сетей: ВКонтакте, «Одноклассников» и «Моего Мира». В 2017 году оператор МегаФон стал контролирующим акционером Mail.ru Group.

«Основной запуск VK MVNO [VK Mobile] может состоятся в рамках VK Fest (пройдет 15−16 июля 2017 года)», говорил в феврале финансовый директор Mail.ru Group Мэтью Хэммонд.