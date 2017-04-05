Директор по продуктам Notamedia Алексей Бородкин обратил внимание на новый потенциальный риск для компаний, владеющих сайтом, даже если речь идет об элементарной открытке из пары страниц.

Роскомнадзор выписал компании штраф за нарушение закона о персональных данных из-за — внимание — формы обратной связи на сайте (стандартного состава «имя-тема-текст сообщения», причем имя является необязательным полем). Оспорить решение не удалось, — пишет Бородкин.

Речь идет о решении, принятом территориальным управлением Роскомнадзора в Тамбове. Специалисты РКН обнаружили, что «Тамбовская городская юридическая компания» разместила на сайте форму обратной связи. При этом документ о политике конфиденциальности в отношении обработки персональных данных на сайте отсутствовал. Компанию оштрафовали на 1 тыс. руб., и она обратилась в суд. По ее мнению, идентифицировать человека невозможно, поскольку форма содержала всего три элемента: имя, тема и текст сообщения. Причем графа «имя» для заполнения необязательна. Однако эти доводы суд не убедили, и штраф отменить не удалось.