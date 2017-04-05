Директор по продуктам Notamedia Алексей Бородкин обратил внимание на новый потенциальный риск для компаний, владеющих сайтом, даже если речь идет об элементарной открытке из пары страниц.
Роскомнадзор выписал компании штраф за нарушение закона о персональных данных из-за — внимание — формы обратной связи на сайте (стандартного состава «имя-тема-текст сообщения», причем имя является необязательным полем). Оспорить решение не удалось, — пишет Бородкин.
Речь идет о решении, принятом территориальным управлением Роскомнадзора в Тамбове. Специалисты РКН обнаружили, что «Тамбовская городская юридическая компания» разместила на сайте форму обратной связи. При этом документ о политике конфиденциальности в отношении обработки персональных данных на сайте отсутствовал. Компанию оштрафовали на 1 тыс. руб., и она обратилась в суд. По ее мнению, идентифицировать человека невозможно, поскольку форма содержала всего три элемента: имя, тема и текст сообщения. Причем графа «имя» для заполнения необязательна. Однако эти доводы суд не убедили, и штраф отменить не удалось.
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Вау, круто! Я бы тоже очень хотел знать что происходит с моими данными, когда я отправляю форму. Тем более юридическая компания.
Она как бэ должна знать последствия непубликации политики конфиденциальности.
Браво РКН!
А просто написать там, что ты «Василий Алибабаевич», не пробовал? Вот как я, например?
Ну и оттуда:
— Прямого ответа на этот незамысловатый вопрос я так и не нашел там, но могу поэтому сразу же догадаться до собственного ответа. Зачем-зачем? А как иначе их всех кормить.
Политика конфиденциальности публикуется для того, чтобы пользователь знал, что происходит с его данными при отправке на сайт оператора данных. Кроме того, она обязуется оператора данных придерживаться указанной политики.
Случай конечно притянут за уши, но возникает вопрос: переусердствовать РКН, или он так эффективно работает, что даже небольшому сайтику пришлось подвинутся? Это вопрос статистики дел, так что не стоит делать из этого делать сенсацию. Тем более у новости вранье в заголовке.
«эффективная власть». Она же «аффективная»
Роскомнадзор мог показать свою удаль в новогодние праздники и чуть позже. Когда «СПСР-Экспресс» и Boxberry получили с граждан, случайно воспользовавшихся их услугами (доставку, зачастую, выбирали магазины, а не покупатели) копии паспортов без санкции Роскомнадзора (что требуется по закону, но разрешений на работу с паспортными данными в Роскомнадзоре логисты не взяли). Роскомнадзор заявил, что он возьмёт выяснит — на каком основании «СПСР-Экспресс», Boxberry собирали с клиентов копии паспортов?! И… И дело кончилось примерно ничем не кончилось.
Критиковать очень просто, а построить эффективную бюрократию сложнее. Может и случай с формой и притянут за уши, но в заключении суда я не нашел ни противоречий, ни маразма, ни коррупции. А это уже очень круто. Следующий шаг сделать так, чтобы регулирующий орган был не только работающим, но и эффективным.