Не одними маркетплейсами и мобильными приложениями живет стартап-сообщество. #СтартапДня Astro Digital предоставляет удобный API для доступа к фото Земли со спутников. То, что ещё совсем недавно было доступно только ЦРУ и КГБ, теперь можно получить за $9 в месяц, а в совсем урезанном виде — даже и бесплатно.

Естественно Astro Digital — далеко не первая компания, которая продает спутниковые снимки, и даже не первая, которая продает их в розницу; отличие её от предшественников в упоре на открытое API, а не магазин. Скачать и поставить на свой сайт фотографию нужной территории можно было давно, но теперь с помощью буквально нескольких строк кода можно сделать так, чтобы фотография сама обновлялась со временем.

Впрочем, главный потребитель услуг Astro Digital — конечно, не сайты с картой проезда. В основном компания целится на рынок аналитики для сельского хозяйства. Сама она специфического софта для разных индустрий не пишет, но продает данные куче разных SaaS’ов, которые уже предоставляют фермерам свои советы «тут сеять — тут не сеять», «сегодня поливать — завтра не поливать».

Спутники стартап использует свои, сейчас их достаточно для обновления всех фотографий раз в три-четыре дня; по плану через год основные сельскохозяйственные районы развитого мира будут сниматься в ежедневном режиме. Любопытно, что денег на увеличение группировки нужно не так уж много, они на это только 16 миллионов долларов подняли, но говорят, что хватит.