Издание «Ведомости» опубликовало рассмотрение кейса удаления информации о руководителе ВТБ Андрее Костине, одной журналистке, и квартирах стоимостью свыше 400 млн рублей, перешедших через цепочку владельцев от ВТБ в собственность этой одной журналистки. Текст «Ведомостей» составлен достаточно аккуратно: в нём упоминается факт существования квартиры и её перехода от ВТБ к одной журналистке, факт блокировок сайтов упоминающих Костина и одну журналистку, но ничего не говорится о причинах перехода имущества от ВТБ одной журналистке.
Издание Baza смогло документально показать выписками из реестров цепочку перехода квартир из рук в руки, выложило информацию об этом в Яндекс.Дзен, откуда пост был удалён по жалобе. По чьей — Дзен не уточняет. Роскомнадзор подтвердил «Ведомостям» направление претензии в Дзен.
Количество текстов в рунете, где упоминаются в различных контекстах Андрей Костин и одна журналистка, которые забанены по решению суда приближается к 1000, все эти блокировки осуществлены по двум решениям судов, принятым ещё до публикации большой части этих текстов.
Скорость блокировок и проактивность в их поиске нетипична для государственных органов: например, справка «Роспрессы» о связи Костина и одной журналистки была забанена Роскомнадзором за один день на основании уже существующего решения суда. На претензии о том, что в решении суда ничего не говорится о тексте, который Роскомнадзор требует удалить, РКН даёт пространные, но беспредметные ответы:
«Ведомостям» представитель Роскомнадзора не пояснил, на каком основании служба признаёт материалы о ВТБ или его сотрудниках не соответствующих действительности.
По сути Роскомнадзор из чисто исполнительного органа превратился в арбитра в случае с Костиным и одной журналисткой, который решает, какие тексты имеют право быть опубликованными, а какие нет. Эти действия никак не могут быть оспорены юридическим путём, что даёт Роскомнадзору неограниченную власть по принятию единоличных решений по блокировкам контента и создаёт почву для коррупции в интересах лиц заинтересованных в зачистке информационного пространства.
(в тексте используется эвфемизм «одна журналистка», поскольку нас немного поддостало количество обращений РКН прилетающих в этом году по совершенно непонятным поводам, c отсылками на решения судов, которые невозможно найти и/или по которым невозможно понять, какова связь между этими решениями судов, и тем, что опубликовано у нас. И даже не хочется с этим возиться — Roem.ru)
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«профессия журналистка»
Юр, простите, а как Вы хотели? Ну то есть если не так, то как оно должно работать?
Когда на каждый URL есть решение суда, я так хотел.
В этой заметке чувствуется некий дух цифрового резистанса.
Цифровой резистанс был бы если б я всё отказался удалять и переехал бы на домен в .io, а сам куда-нибудь в Грузию или на Кипр.
Пока не теряю надежды вразумить участников процесса и убедить их в том, что так дела не делаются.
По-моему, очевидно, что РКН — никакой не «арбитр» и никакие «единоличные решения» не принимает, а выполняет определенные функции обслуживания по звонку. Если чего-то там для этого не хватает, то «участники процесса» проведут нужные изменения и дополнения через думу, а Роем при необходимости забанят («Ну вам же сказали, информация для распространения на территории РФ запрещена. За-пре-ще-на»).
http://kasparov.ru Хамовнический суд Москвы 6 августа 2014
http://rublacklist.net/bypass (РосКомСвобода) Анапский горсуд 13 апреля 2015
http://linkedin.com Мосгорсуд 10 ноября 2016
http://navalny.com Усть-Лабинский райсуд 15 февраля 2018
Спору нет, так гораздо лучше и правильней.
«Все заявления о том, что мы хотим заблокировать в России интернет — от злости, либо от глупости и некомпетентности» А. Луговой
Мне это не столь очевидно. Я не считаю наше правительство очень уж монолитным, там разные мнения бывают.
Даже внутри РКН разные мнения бывают.
Но явление, которое вы описываете, тоже существует, да.
Там могут прессануть кого надо.
Наиля Аскер заде — эталонный пример новиопки
неизвестны родители, дата рождения, огромный пробел в биографии
просто комиссар в пыльном шлеме
А почему её родители и биография должны быть известны?
А если даже известны, то кто подтвердит истинность этих сведений?
А с учётом того, что у комиссаров, как правило, неплохо всё с легендой, я бы скорее опасался тех, у кого никаких пробелов нет.
Половина ссылок открывается
Хреновое у нас тоталитарное государство, даже затоталитарить нормально не могут.
Юрий, вам надо регистрироваться как СМИ, получите отдельный порядок работы с вами, в потоковую блокировку не попадете, для вашего урла должно быть отдельное судебное решение, все как вы хотите.
Вам будет периодически писать человек из РКН, сообщать, что у вас не так, что поправить.
Мне как главреду СМИ AvtoGSM.ru пишут из ростовского РКН примерно раз в квартал.
Сейчас домен можно зарегистрировать за 1 руб., только сегодня акция от ru-center на почту пришла. Как вы себе представляете наличие судебного решения на отдельный урл?
>даже затоталитарить нормально не могут.
Все потому, что начали изобретать велосипед с этими блокировками. Вместо китайского подхода, когда иностранный интернет тупит жестко, а местами вообще не работает, внутренний интернет летает и все сверхлояльны режиму.
Наша элита захотела и попу прикрыть, как этот костин, и как писал Ашманов, блистать в лучах западной демократии — погнались за двумя зайцами рукожопы…
Ничего не делали, потому что верные ленинцы до 2011 года Интернет воспринимали как айфон. Только потом спохватились. А в 2012 году уже китайский вариант вводить быстро было поздновато. И сейчас вырубить Ютуб и прочие сервиса все еще сложновато. Но работа ведется. Но не знаю, с таким интеллектом и мировоззрением успеют что-то сделать похожее на китайский вариант или нет.