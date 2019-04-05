Издание «Ведомости» опубликовало рассмотрение кейса удаления информации о руководителе ВТБ Андрее Костине, одной журналистке, и квартирах стоимостью свыше 400 млн рублей, перешедших через цепочку владельцев от ВТБ в собственность этой одной журналистки. Текст «Ведомостей» составлен достаточно аккуратно: в нём упоминается факт существования квартиры и её перехода от ВТБ к одной журналистке, факт блокировок сайтов упоминающих Костина и одну журналистку, но ничего не говорится о причинах перехода имущества от ВТБ одной журналистке.

Издание Baza смогло документально показать выписками из реестров цепочку перехода квартир из рук в руки, выложило информацию об этом в Яндекс.Дзен, откуда пост был удалён по жалобе. По чьей — Дзен не уточняет. Роскомнадзор подтвердил «Ведомостям» направление претензии в Дзен.

Количество текстов в рунете, где упоминаются в различных контекстах Андрей Костин и одна журналистка, которые забанены по решению суда приближается к 1000, все эти блокировки осуществлены по двум решениям судов, принятым ещё до публикации большой части этих текстов.

Скорость блокировок и проактивность в их поиске нетипична для государственных органов: например, справка «Роспрессы» о связи Костина и одной журналистки была забанена Роскомнадзором за один день на основании уже существующего решения суда. На претензии о том, что в решении суда ничего не говорится о тексте, который Роскомнадзор требует удалить, РКН даёт пространные, но беспредметные ответы:

«Ведомостям» представитель Роскомнадзора не пояснил, на каком основании служба признаёт материалы о ВТБ или его сотрудниках не соответствующих действительности.

По сути Роскомнадзор из чисто исполнительного органа превратился в арбитра в случае с Костиным и одной журналисткой, который решает, какие тексты имеют право быть опубликованными, а какие нет. Эти действия никак не могут быть оспорены юридическим путём, что даёт Роскомнадзору неограниченную власть по принятию единоличных решений по блокировкам контента и создаёт почву для коррупции в интересах лиц заинтересованных в зачистке информационного пространства.

(в тексте используется эвфемизм «одна журналистка», поскольку нас немного поддостало количество обращений РКН прилетающих в этом году по совершенно непонятным поводам, c отсылками на решения судов, которые невозможно найти и/или по которым невозможно понять, какова связь между этими решениями судов, и тем, что опубликовано у нас. И даже не хочется с этим возиться — Roem.ru)