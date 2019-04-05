Ведомости осветили непрозрачность механизма блокировок контента в Рунете на примере главы ВТБ Андрея Костина и одной журналистки


Издание «Ведомости» опубликовало рассмотрение кейса удаления информации о руководителе ВТБ Андрее Костине, одной журналистке, и квартирах стоимостью свыше 400 млн рублей, перешедших через цепочку владельцев от ВТБ в собственность этой одной журналистки. Текст «Ведомостей» составлен достаточно аккуратно: в нём упоминается факт существования квартиры и её перехода от ВТБ к одной журналистке, факт блокировок сайтов упоминающих Костина и одну журналистку, но ничего не говорится о причинах перехода имущества от ВТБ одной журналистке.

Издание Baza смогло документально показать выписками из реестров цепочку перехода квартир из рук в руки, выложило информацию об этом в Яндекс.Дзен, откуда пост был удалён по жалобе. По чьей — Дзен не уточняет. Роскомнадзор подтвердил «Ведомостям» направление претензии в Дзен.

Количество текстов в рунете, где упоминаются в различных контекстах Андрей Костин и одна журналистка, которые забанены по решению суда приближается к 1000, все эти блокировки осуществлены по двум решениям судов, принятым ещё до публикации большой части этих текстов.

Скорость блокировок и проактивность в их поиске нетипична для государственных органов: например, справка «Роспрессы» о связи Костина и одной журналистки была забанена Роскомнадзором за один день на основании уже существующего решения суда. На претензии о том, что в решении суда ничего не говорится о тексте, который Роскомнадзор требует удалить, РКН даёт пространные, но беспредметные ответы:

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«Ведомостям» представитель Роскомнадзора не пояснил, на каком основании служба признаёт материалы о ВТБ или его сотрудниках не соответствующих действительности.

По сути Роскомнадзор из чисто исполнительного органа превратился в арбитра в случае с Костиным и одной журналисткой, который решает, какие тексты имеют право быть опубликованными, а какие нет. Эти действия никак не могут быть оспорены юридическим путём, что даёт Роскомнадзору неограниченную власть по принятию единоличных решений по блокировкам контента и создаёт почву для коррупции в интересах лиц заинтересованных в зачистке информационного пространства.

(в тексте используется эвфемизм «одна журналистка», поскольку нас немного поддостало количество обращений РКН прилетающих в этом году по совершенно непонятным поводам, c отсылками на решения судов, которые невозможно найти и/или по которым невозможно понять, какова связь между этими решениями судов, и тем, что опубликовано у нас. И даже не хочется с этим возиться — Roem.ru)

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    Юрий Синодов > ogarkov контекст

    Цифровой резистанс был бы если б я всё отказался удалять и переехал бы на домен в .io, а сам куда-нибудь в Грузию или на Кипр.

    Пока не теряю надежды вразумить участников процесса и убедить их в том, что так дела не делаются.

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    ogarkov > Юрий Синодов контекст

    По-моему, очевидно, что РКН — никакой не «арбитр» и никакие «единоличные решения» не принимает, а выполняет определенные функции обслуживания по звонку. Если чего-то там для этого не хватает, то «участники процесса» проведут нужные изменения и дополнения через думу, а Роем при необходимости забанят («Ну вам же сказали, информация для распространения на территории РФ запрещена. За-пре-ще-на»).

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    Юрий Синодов > ogarkov контекст

    Мне это не столь очевидно. Я не считаю наше правительство очень уж монолитным, там разные мнения бывают.
    Даже внутри РКН разные мнения бывают.
    Но явление, которое вы описываете, тоже существует, да.
    Там могут прессануть кого надо.

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    Юрий Синодов Roem.ru

    А почему её родители и биография должны быть известны?
    А если даже известны, то кто подтвердит истинность этих сведений?
    А с учётом того, что у комиссаров, как правило, неплохо всё с легендой, я бы скорее опасался тех, у кого никаких пробелов нет.

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    Денис Демидов > Юрий Синодов контекст

    Юрий, вам надо регистрироваться как СМИ, получите отдельный порядок работы с вами, в потоковую блокировку не попадете, для вашего урла должно быть отдельное судебное решение, все как вы хотите.

    Вам будет периодически писать человек из РКН, сообщать, что у вас не так, что поправить.
    Мне как главреду СМИ AvtoGSM.ru пишут из ростовского РКН примерно раз в квартал.

    Сейчас домен можно зарегистрировать за 1 руб., только сегодня акция от ru-center на почту пришла. Как вы себе представляете наличие судебного решения на отдельный урл?

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    Денис Демидов > Юрий Синодов контекст

    >даже затоталитарить нормально не могут.

    Все потому, что начали изобретать велосипед с этими блокировками. Вместо китайского подхода, когда иностранный интернет тупит жестко, а местами вообще не работает, внутренний интернет летает и все сверхлояльны режиму.
    Наша элита захотела и попу прикрыть, как этот костин, и как писал Ашманов, блистать в лучах западной демократии — погнались за двумя зайцами рукожопы…

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    Petr ¹ > Денис Демидов контекст

    Ничего не делали, потому что верные ленинцы до 2011 года Интернет воспринимали как айфон. Только потом спохватились. А в 2012 году уже китайский вариант вводить быстро было поздновато. И сейчас вырубить Ютуб и прочие сервиса все еще сложновато. Но работа ведется. Но не знаю, с таким интеллектом и мировоззрением успеют что-то сделать похожее на китайский вариант или нет.

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