«Ведомости» обсудили с интернет-компаниями приказ Минкомсвязи, по которому, ради уменьшения трафика в Рунете на время пандемии CoVID-19, ролики должны распостраняться по умолчанию со сниженным качеством, их автовоспроизведение необходимо отключить. Последнее почти не применяется интернет-кинотеатрами, но привычно в лентах Facebook, «В контакте», «Одноклассников».

Собеседники газеты напомнили о «клейкости» видео. Именно оно помогает продлить пользовательские сессии в соцсети. Кроме того, реклама в видео — это один из из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. Для соцсетей нововведение министерства неприятно.

Представители интернет-компаний скептически оценили технические подробности приказа Минкомсвязи. Нагрузка на сеть не имеет прямой зависимости от разрешения видоеороликов, зачастую важнее выбранный алгоритм сжатия и, как результат, ширина потока. «Приказ Минкомсвязи — фактически бесполезен […] чиновники явно не привлекли для консультации экспертов, которые разбираются в вопросе».