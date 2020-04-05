«Ведомости» обсудили с интернет-компаниями приказ Минкомсвязи, по которому, ради уменьшения трафика в Рунете на время пандемии CoVID-19, ролики должны распостраняться по умолчанию со сниженным качеством, их автовоспроизведение необходимо отключить. Последнее почти не применяется интернет-кинотеатрами, но привычно в лентах Facebook, «В контакте», «Одноклассников».
Собеседники газеты напомнили о «клейкости» видео. Именно оно помогает продлить пользовательские сессии в соцсети. Кроме того, реклама в видео — это один из из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. Для соцсетей нововведение министерства неприятно.
Представители интернет-компаний скептически оценили технические подробности приказа Минкомсвязи. Нагрузка на сеть не имеет прямой зависимости от разрешения видоеороликов, зачастую важнее выбранный алгоритм сжатия и, как результат, ширина потока. «Приказ Минкомсвязи — фактически бесполезен […] чиновники явно не привлекли для консультации экспертов, которые разбираются в вопросе».
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Это запретить надо и без карантина. Не всегда блокировщик рекламы просекает что к чему.
Новость из недалекого будущего: «Из за произвольного отключения пользователем чипа в голове по приему интернета многие интернет-компании могут недополучить прибыль."
А то что из-за всех эти свистелок-перделок типа автовоспроизведения видео и бесконечного скроллинга страниц весь интернет превратился бесконечно тормозящую помойку не зависящую от скорости соединения — это тоже с ними не посоветовались?