«Царьград» получил неустойку от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы. Об этом российский телеканал сообщил на своем официальном сайте.

Сумма компенсации составила 1 млрд руб. Полученные средства канал планирует направить на нужды военной спецоперации России на Украине.

«Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе". Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», – говорится в пресс-релизе телеканала.