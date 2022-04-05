«Царьград» получил неустойку от американской корпорации Google за блокировку принадлежащей ему Youtube-страницы. Об этом российский телеканал сообщил на своем официальном сайте.
Сумма компенсации составила 1 млрд руб. Полученные средства канал планирует направить на нужды военной спецоперации России на Украине.
«Царьград получил от "Гугла" первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на "Ютубе". Если "Гугл" продолжит игнорировать российское законодательство, то через год штраф будет измеряться в миллиардах долларов», – говорится в пресс-релизе телеканала.
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