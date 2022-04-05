Коммуникационная группа Twiga, опубликовала исследование, посвященное ценам на размещение рекламы в соцсетях блогеров. Из него следует, что цены на размещение у Instagram-блогеров, которые перешли в Telegram в марте, после запрета Facebook и Instagram в России, растут на 15–20% в неделю. Цена у блогеров, аудитория которых в Instagram превышала 1 млн подписчиков, за пост в Telegram начинается от 250 тыс. руб. и доходит до 2 млн руб.

Стоимость поста в новостных каналах «первого эшелона» начинается от 100 тыс. руб. и доходит до 600 тыс. руб., речь идет, например, о «Редакции», Mash и Baza. Приход блогеров в Telegram пока не влияет на цены на размещения в таких каналах. Несмотря на активный рост, пока цены на рекламу в Telegram-каналах блогеров все еще ниже, чем в Instagram,— например, пост в канале Гусейна Гасанова стоит на 500 тыс. руб. дешевле, чем в Instagram, у Клавы Коки — на 750 тыс. руб., у Михаила Литвина — на 800 тыс. руб., отмечают в Twiga. Instagram был самой популярной у рекламодателей площадкой для инфлюенс-маркетинга. Объем всего этого рынка IAB Russia оценивала в 11,1 млрд руб. по итогам 2020 года. В 2021 году, по экспертным оценкам, он составил 13–15 млрд руб.

*Instagram и Facebook запрещены в России