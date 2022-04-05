Лондонский международный арбитражный суд отклонил иск разработчика мобильных приложений Zotobi Management Limited к компаниям Telegram Group и TON Issuer о компенсации $280 тыс. В 2018 году управляющий директор и владелец базирующейся в Дубае Zotobi Management Limited Игорь Чуприн вложил в криптовалюту TON Павла Дурова $1 млн, а в мае 2020 года, через две недели после того, как проект закрылся, подал в суд на мессенджер. Суд отклонил все претензии Zotobi, а также потребовал от компании покрыть судебные издержки Telegram на $700 000 и издержки суда на £55 944. Разбирательство проходило осенью 2021 года: с 4 по 6 октября в суде по видеосвязи давали показания Павел Дуров, Чуприн и вице-президент Telegram Илья Перекопский.

В суде истец рассказал, что «в спешке» принял решение инвестировать в TON и не прочитал документы для инвесторов с перечислением рисков до того, как подписал соглашение о покупке криптовалюты, говорится в материалах суда. Чуприн настаивал в иске, что не получал документов с перечислением рисков от Telegram. Перекопский рассказал на суде, что Telegram не отслеживал отправку этих документов всем инвесторам. «Возможно, мы никогда не отправляли его», — сказал вице-президент Telegram по видеосвязи. Помимо Zotobi, несколько аналогичных исков к Telegram подали и другие инвесторы в TON, рассказал Forbes источник, знакомый с материалами дела. По его словам, общая сумма инвестиций истцов составляет около $122 млн, через суды они требуют компенсировать $34 млн — это разница между объемом инвестиций в криптовалюту и полученной от Telegram после закрытия проекта суммой.