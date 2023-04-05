Walmart заявила, что ожидает, что около 65% ее магазинов будут обслуживаться роботами к концу 2026 финансового года, всего через несколько дней после обнародования планов уволить более 2000 человек на предприятиях, которые выполняют онлайн-заказы. Не сразу стало ясно, приведет ли этот шаг к новым увольнениям у крупнейшего частного работодателя, насчитывающего около 1,7 миллиона работников в США и еще 60 000 за рубежом. Компания заявила, что эти шаги уменьшат потребность в низкооплачиваемых должностях.

«Поскольку изменения внедряются во всем бизнесе, одним из результатов являются должности, которые требуют меньше физического труда, но имеют более высокую ставку оплаты», - говорится в заявлении ритейлера. «Со временем компания ожидает увеличения пропускной способности на одного человека за счет автоматизации при сохранении или даже увеличении числа сотрудников по мере создания новых ролей», - добавили в компании. По словам компании, около 55% посылок, которые она обрабатывает через свои центры выполнения заказов, будут доставляться с помощью автоматизированных средств к январю 2026 года, что приведет к снижению затрат примерно на 20%.

Walmart, которая управляет более чем 5000 магазинами в США, не сразу ответила на вопросы о том, приведут ли эти шаги к каким-либо увольнениям в ближайшем будущем. Крупнейший в мире ритейлер по объему продаж сохранил свой прогноз на финансовый год, заканчивающийся 31 января 2024 года, согласно которому чистые продажи вырастут на 2,5-3%, а прибыль - на $5,90-$6,05 на акцию.