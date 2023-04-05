Яндекс показал прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам пользователей, рассказала компания. Это бета-версия мобильного приложения "Шедеврум" для iOS и Android. Чтобы генерировать собственные картинки, надо оставить заявку и получить её подтверждение; все пользователи могут смотреть и лайкать все картинки в общей ленте и лучшие на отдельной вкладке.
Шедеврум понимает русский и английский языки и очень любит конкретику. Чем подробнее описание, тем точнее результат. Нейросеть учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), способна подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях.
Нейросеть Шедеврума формирует изображения по методу каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. Первую версию генеративной модели для бета-теста разработчики обучили на 240 миллионах примеров картинок с текстовыми описаниями. Обучение продолжается на наборе данных из 500 миллионов примеров — в следующих обновлениях качество будет поэтапно улучшаться.
К моменту финального релиза приложение сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только.
Днём ранее "Сбер" выпустил уже следующую версию своей генеративной модели для создания изображений по описанию на естественном языке Kandinsky 2.1.
Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.
Kandinsky 2.1 унаследовала веса предыдущей версии, обученной на один миллиард пар «текст — изображение», и была дополнительно обучена на 170 млн пар «текст — изображение» высокого разрешения. Затем она дообучалась на отдельно собранном датасете из двух миллионов пар качественных изображений. В данный сет попали картинки с описаниями в таких традиционно сложных для нейросетей областях, как тексты и лица людей.
Нейросеть также была усовершенствована за счет новой обученной модели автоэнкодера, которая используется в том числе в качестве декодера векторных представлений изображений. Это кардинально улучшило генерацию изображений в высоком разрешении: лица, сложные объекты и так далее. Благодаря этому новая модель содержит 3,3 млрд параметров вместо двух миллиардов в Kandinsky 2.0.
Кроме того, Kandinsky 2.1 использует не только закодированное текстовое описание, но и специальное представление изображения моделью CLIP. В таком виде нейросеть формирует представление картинки на основе текстовой информации и подает его на вход основной генеративной модели.
Модель умеет визуализировать любой контент и может применяться в различных отраслях. К примеру, в банковской сфере ее можно использовать для создания персонализированных маркетинговых решений, ярких образов продуктов, привлечения и удержания внимания клиентов.
Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: "Обучая Kandinsky 2.1, мы учли мнения пользователей и реализовали смелую гипотезу, изучив самые передовые концепции. В результате мы разработали мощное универсальное решение для широкого круга задач на уровне лучших мировых аналогов. Оно открывает колоссальные возможности как для бизнеса, так и для населения. По сути, это еще один важный шаг к AGI — сильному искусственному интеллекту".
Оценить возможности нейросети можно на промостранице модели, при помощи команды «Запусти художника» на умных устройствах Sber и в мобильном приложении «Салют» и на платформе ML Space в хабе предобученных моделей и датасетов DataHub. Модель также доступна для использования на платформе Fusion Brain и в Telegram-боте.
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