Яндекс показал прототип собственной нейросети для генерации картинок по текстовым запросам пользователей, рассказала компания. Это бета-версия мобильного приложения "Шедеврум" для iOS и Android. Чтобы генерировать собственные картинки, надо оставить заявку и получить её подтверждение; все пользователи могут смотреть и лайкать все картинки в общей ленте и лучшие на отдельной вкладке.

Шедеврум понимает русский и английский языки и очень любит конкретику. Чем подробнее описание, тем точнее результат. Нейросеть учитывает особые пожелания (например, «фотореализм» или «высокая детализация»), способна подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях. Нейросеть Шедеврума формирует изображения по методу каскадной диффузии: сначала создаёт картинки в соответствии с запросом, а затем поэтапно увеличивает их разрешение, насыщая деталями. Первую версию генеративной модели для бета-теста разработчики обучили на 240 миллионах примеров картинок с текстовыми описаниями. Обучение продолжается на наборе данных из 500 миллионов примеров — в следующих обновлениях качество будет поэтапно улучшаться. К моменту финального релиза приложение сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только.

Днём ранее "Сбер" выпустил уже следующую версию своей генеративной модели для создания изображений по описанию на естественном языке Kandinsky 2.1.

Она также может смешивать несколько рисунков, изменять их по текстовому описанию, генерировать изображения, похожие на заданное, дорисовывать недостающие части картинки и формировать изображения в режиме бесконечного полотна (inpainting/outpainting). Модель понимает запросы на 101 языке (включая русский и английский) и умеет рисовать в различных стилях.