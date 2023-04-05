Руководство завода по производству боеприпасов Nammo в Норвегии жалуется, что новый дата-центр TikTok монополизирует электроэнергию во всём регионе и мешает заводу удовлетворять растущие потребности Украины в снарядах. Завод, совладельцем которого является норвежское правительство, стал испытывать перебои с электричеством после появления дата-центра. "Наше будущее поставило под угрозу хранилище видео с котиками", сказал директор завода Morten Brandtzæg. Ему уже пришлось инвестировать два миллиарда евро в расширение мощностей для снабжения Украины, так как потребность в продукции возросла в 15 раз.

TikTok строит дата-центры в Норвегии не только для того, чтобы улучшить доступ местных жителей к контенту, но и ввиду требований хранить данные европейцев внутри Европы. Хотя, на слушаниях в США в марте глава TikTok настаивал, что компания совершенно независима от китайского правительства, и последнее не имеет доступа к данным.

Еврокомиссия подсчитала, что дата-центры потребляют 3,2 процента электричества в Евросоюзе.