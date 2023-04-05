Сервис "Ozon Объявления" завершает работу 13 апреля 2023 года, сообщает компания. Впрочем, уже с 5 апреля недоступны все объявления и невозможно создание новых. Остались только переписки покупателей с продавцами и предложение завершить все сделки до 12 апреля.

Сервис продажи и покупки новых и б/у товаров появился в августе 2022 года для пользователей из Ростова-на-Дону, Ростовской области, Воронежа, Воронежской области, Ставрополя и Ставропольского края. Кроме объявлений от физических лиц, там размещались уценённые товары от продавцов Ozon. К сервису так и не были подключены какие-то механизмы доставки от Ozon: продавцу и покупателю предлагалось самостоятельно договориться о доставке и оплате в чате или по телефону. Функции продвижения объявлений были анонсированы, но остались "в разработке"