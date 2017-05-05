Китайский WeChat заблокирован Роскомнадзором


Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр запрещённых сайтов в России. Ряд пользователей уже столкнулись с невозможностью получить доступ к WeChat, то есть российские провайдеры начали выполнять решение регулятора. Ранее «РосКомСвобода» обнаружила, что под блок в России попали мессенджеры BlackBerry, Imo и Line, а также браузерный аудиовизуальный чат Vchat.

Роскомнадзор заблокировал крупнейший китайский мессенджер WeChat

Самый популярный китайский мессенджер заблокирован по причине отказа признавать себя организатором распространения информации в России и осуществлять слежку за пользователями. Мессенджер WeChat, разработанный китайской компанией Tencent, оказался внесённым в реестр зап?

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