Delivery Club запустил службу доставки Delivery Express в Екатеринбурге и Казани. Об этом сообщают в холдинге Mail.ru Group, который приобрел Delivery Club в ноябре 2016 года за 100 млн долларов. Сервис уже работает с прошлого года в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Компания гарантирует бесплатную доставку в течение 45 минут.

«Сейчас 30% клиентов нашей доставки делают заказы минимум раз в неделю, а половина — раз в месяц», — сообщает управляющий директор Delivery Club Андрей Лукашевич.

Сервис поиска заказа готовой еды и продуктов был запущен в сентябре 2009 года. Cейчас в базе сервиса — более 4500 подключенных ресторанов и сотни служб доставки.