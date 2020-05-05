Команда Павла Дурова разослала инвесторам новые письма. Американским покупателям токенов Gram уже не предлагается дождаться запуска сети TON в 2021 году, либо получить тогда 110% от своих вложений. Им оставлен один вариант — забрать сейчас 72% того, что проект получил от них на ICO.

К сожалению, учитывая ваш статус инвестора из США и на основе более поздних обсуждений с соответствующими органами власти и нашими адвокатами, мы приняли трудное решение не использовать этот вариант с вами из-за неопределенного отношения регулирующих органов в Соединенных Штатах. Мы приносим извинения за неудобства, вызванные этими изменениями, но считаем, что снизить ненужный регуляторный риск — в интересах всех сторон.

У американской Комиссии по биржам и ценным бумагам отношение к закрытым ICO Telegram вполне определённое: она считает их незарегистрированным размещением ценных бумаг. В её иске указывается, что 39 американских инвесторов купили более миллиарда будущих токенов Gram на сумму $424.5 млн. Таким образом, они смогут получить обратно $305,64 млн, а чуть менее $119 млн должны были уйти на разработку блокчейн-проекта Telegram Open Network. Зарплаты блокчейн-разработчиков в 2018 году составляли $150-$175 тысяч в год.

Остальные инвесторы могут либо забрать 72% сейчас, либо подождать до 2021 года. Если сеть не запустится и тогда, Павел Дуров вернёт инвесторам 110% от вложенных средств, получив их от продажи акций Telegram. Сейчас компания на 100% принадлежит ему. Её стоимость оценивают в $4 — $10 млрд. В случае неудачи с запуском возвращать придётся около $1,43 млрд — в 2017 году TON привлёк $1,7 млрд. К 31 января 2019 года в разработку TON уже было вложено $218 млн.

Основатель «криптобанка» Galaxy Digital и знаменитый в криптоиндустрии миллиардер Майк Новограц выразил мнение, что TON и Gram как ещё один блокчейн и криптовалюта миру не нужны, а Telegram стоит сделать поддержку в мессенджере биткоина и стабильных криптовалют. Ранее Новограц рассказывал, что пытался поучаствовать в пресейле Gram, но у него не получилось. Представители Telegram звали его «15−20» раз, он отказывался, потом передумал, но было поздно.