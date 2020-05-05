По сведениям TechCrunch, Intel купил транспортное приложение Moovit, сделка закроется в ближайшие дни с оценкой бизнеса в сумму около миллиарда долларов.

В 2015 и 2018 годах в проект, наряду с другими инвесторами, среди которых была знаменитая Sequoia Capital, а так же профильные для транспорта BMW iVentures и Keolis (крупнейшая французская транспортная компания), инвестировал Vaizra Investments, фонд сооснователей ВКонтакте Льва Левиева и Вячеслава Мирилашвили. Оценка 2015 года составляла $450 млн., таким образом эти инвестиции вернулись к Левиеву и Мирилашвили удвоившись.

С одной стороны Moovit поддерживает популярное приложение построения «мультимодальных» маршрутов, когда части пути человек преодолевает разными способами: пешком, на велосипеде, общественном транспорте, такси. С другой — Moovit позволяет менеджменту транспортных компаний в реальном времени оценивать загрузку маршрутов и, например, корректировать число работающих на линии автобусов.

Израильская компания Moovit предположительно станет частью уже существующего на базе Mobileye (Intel приобрел проект за $15,3 млрд в 2017 году) израильского автомобильного хаба Intel. Среди клиентов Mobileye были и есть десятки главных автопроизводителей Audi, BMW, GM, Volkswagen, Tesla (в прошлом) и другие. Компания разрабатывает компоненты для беспилотных автомобилей.