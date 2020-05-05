Минкмомсвязи предложило сильно упростить электронный документооборот, прежде всего для рядовых граждан. Министерство намерено провести эксперимент и с 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. отказаться от сложной схемы электронных сделок и договоров. Сейчас в них используются усиленные квалифицированные электронные подписи («УКЭП», такие подписи выдают в аккредитованных удостоверяющих центрах). По мнению министерства для электронного подписания многих документов достаточно учётных данных из единой системы идентификации и аутентификации — ЕСИА в «Госуслугах»

Как считают в Минкомсвязи, граждане могли бы связать с ЕСИА неквалифицированную электронную подпись и использовать её:

для совершения сделок;

заключения договоров аренды федерального имущества;

подачи налоговой декларации физлицами;

подписания документов для трудоустройства.

Последнее выглядит особенно ярко на фоне пандемии коронавируса в России в первой половине 2020 года. Предложенный механизм потенциально позволяет работодателям нанимать «в белую» людей без релокации и даже личных встреч. Возможность удалённого найма, удалённого сотрудника, сохранит привлекательность даже после снятия ограничений связанных с коронавирусом.

По проекту Минкомсвязи договаривающиеся стороны должны будут иметь подтверждённые аккаунты на «Госуслугах», ключи и подписи для подписания документов или для подачи деклараций могли бы выдаваться им в личных кабинетах.

Президент Путин уравнял электронные документы по юридической силе с бумажными ещё в декабре 2013 года, удалённая работа узаконена полугодом ранее. Однако вышедший тогда и появлявшиеся позднее законы об электронном документообороте требовали громоздких и сложных, прежде всего для частных лиц непрофессионалов, действий. Например, привлечения нотариусов. Схема 2013 года делала замену «бумаги» на «электронный документ», во многом, бессмысленной для рядового россиянина и «бумага», как таковая, оставалась в обороте.

C 1 октября 2019 года по Гражданскому кодексу РФ сделки заключённые в цифровой форме равнозначны с привычными договорённостями заключёнными и подписанными на бумаге.

В 2020-м «Госуслуги» пользуются заслуженной популярностью у рядовых россиян, к системе давно подключены востребованные у страны ведомства. В сумме со свежей инициативой Минкомсвязи, летнее обновление законодательства даёт шансы на куда более широкое использование электронного документооборота в стране, причём на самом массовом уровне, среди рядовых граждан России.

Следует заметить, что желания одного Минкомсвязи может и не хватить для запуска амбициозного эксперимента. В зависимости от назначения договора или документа, по российским нормам, он может попадать в сферу ответственности: Минфина, Минэкономразвития, Роскомнадзора, Росреестра, Роструда, ФАС, ФНС, ФСБ, ФСТЭК, Центробанка и многих других профильных госструктур, которые ведут собственные программы цифровизации, но не управляют, как Минсвязи, популярной платформой «Госуслуги».