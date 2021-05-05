Маркетплейс товаров ручной работы Etsy без анонса заблокировал возможность открывать новые магазины резидентам регионов, где недоступна платёжная система Etsy Payments (кроме Индии). В список этих регионов входят и Россия, Украина, Белоруссия. Собственная платёжная система Etsy работает только в 45 странах.

Площадка добавила в раздел помощи вопрос о невозможности открыть магазин, в ответе на который заявила, что с конца апреля новые магазины должны поддерживать платежи через систему Etsy Payments, а там, где она недоступна, новый магазин открыть временно нельзя.

У пользователей Etsy популярна оплата с помощью PayPal и Square, Etsy продвигает свою систему как более безопасный способ платежа и утверждает, что в случае возникновения конфликта между покупателем и продавцом её будет проще решить, если использовался этот способ оплаты.

Компания заявила, что в этом году миллионы новых пользователей открыли для себя покупки в интернете и Etsy в частности, что привело «к росту количества проблем с заказами, оплаченными не через собственную платёжную систему».

Генеральный директор компании Western Bid, которая помогает продавцам продавать на Etsy, считает, что открытие новых магазинов может возобновиться не только после подключения России к Etsy Payments, но и после введения дополнительных механизмов защиты продавцов и покупателей. Российские продавцы Etsy уже продумывают альтернативные способы заведения магазинов, например, покупку и аренду ненужных и заброшенных, а также совместное использование.