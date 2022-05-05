Канадский разработчик IT-решений для отделов кадров Visier объявил о покупке активов стартапа Yva.ai, который создал основатель ABBYY Давид Ян. Yva.ai использует искусственный интеллект и инструменты аналитики для изучения настроения работников — их самочувствия, удовлетворенности работой, продуктивности и рисков выгорания, а также того, как люди и команды работают вместе. Штаб-квартира стартапа находится в Калифорнии.

Yva.ai использует данные из корпоративных инструментов — например, офисных приложений Microsoft Office 365, программ для видеозвонков Microsoft Teams и Zoom, мессенджера Slack и других — а также еженедельные опросы. Давид Ян ранее рассказывал, что Yva.ai настолько точно отслеживает паттерны поведения человека, что на основе его переписки может предсказать, что он скоро уволится, или устроит конфликт с кем-то из сотрудников. Канадская компания в результате сделки получит технологии Yva.ai, на работу в Visier перейдут больше 30 разработчиков и аналитиков данных — это большая часть штата Yva.ai, говорится в сообщении. Сумму сделки стороны не раскрыли.