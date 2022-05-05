Из "Гемотеста" утекли данные клиентов, в том числе результаты анализов.

Руководитель информационной безопасности «Гемотеста» Иван Осипов заявил, что в компании инициировали проведение внутреннего служебного расследования. Он отметил, что упомянутая информация, якобы оказавшаяся в открытом доступе, составляет коммерческую тайну. Если сведения об утечке подтвердятся, лаборатория намерена подать заявление в полицию. «Также... принято решение о дополнительном ужесточении технических мер, направленных на обеспечение надлежащего уровня защиты конфиденциальной информации и безопасности данных»,— сказал «РИА Новости» господин Осипов.

Роскомнадзор сообщил телеканалу «Звезда», что направил запрос в прокуратуру о проведении проверки по факту утечки данных клиентов «Гемотеста». В ведомстве добавили, что пострадавшие граждане имеют право требовать компенсации, в том числе в судебном порядке.