Великобритания расширила санкции в отношении России на отечественных разработчиков процессоров МЦСТ и «Байкал Электроникс». Помимо заморозки активов санкции предполагают ограничения на оказание технологических услуг. Таким образом компаниям грозит запрет на использование британской архитектуры ARM, что может остановить выпуск новых процессоров...

По словам источника “Ъ” на рынке, «Байкал Электроникс», который выпускает свои процессоры на лицензии британской ARM, владеет проектировочными и производственными лицензиями на все процессоры вплоть до Baikal S (топология 16 нм). Однако на процессоры, которые находятся в разработке (Baikal M2, Baikal L, Baikal S2), у компании есть только проектировочные лицензии. Без производственной лицензии с компанией не будет работать ни одна фабрика (например, крупнейший производитель и традиционный партнер российских предприятий тайваньская TSMC), объясняет другой собеседник “Ъ”.