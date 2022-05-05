КоммерсантЪ обнаружил, что продукты ВК есть в скидочной подписке "Огонь", но это, возможно, не навсегда:

О запуске «Огня» при поддержке Газпромбанка «Сеть партнерств» объявила в июне 2021 года. В декабре «Газпром-медиа» стал акционером VK: холдинг получил 45% в АО «МФ Технологии», контролирующем 57,3% голосующих акций VK. Представитель «Газпром-медиа» тогда утверждал, что VK «продолжает сохранять статус независимой компании и развивать собственную цифровую экосистему».

Теперь же группа и «Сеть партнерств» «запустили проект по коллаборации подписок», подтвердили в VK: «В рамках акции сервисы, входящие в подписку VK Combo, интегрированы в мультибрендовую подписку "Огонь" в формате единого продуктового предложения».

Компания примет решение о расширении проекта после оценки первых результатов, добавили в VK