Wildberries бодро рапортует о росте продаж мебели с начала года (показатель год к году) в четыре раза:

За 4 месяца 2022 г. продажи мебели на Wildberries выросли на 266% год к году. При этом все чаще россияне заказывают крупногабаритную мебель сразу на дачу: в апреле онлайн-ритейлер отметил всплеск спроса на подобные доставки

Наибольшей популярностью у покупателей в начале 2022 г. пользовались стеллажи, столы, мебельные полки, матрасы и стулья. Самыми динамичными темпами спрос рос на крупногабаритные предметы: диваны (рост продаж в штуках +1232% год к году), детские комоды (+899%), раскладные кресла (+603%), кресла-качалки (+410%) стеллажи (+376%), которые чаще всего заказывают с курьерской доставкой до дома или дачи.

Отмечается и рост интереса к продукции отечественного производства: в январе-апреле 2022 г. ее продажи увеличились на 301% год к году. Доля российской мебели в общем обороте категории достигла 76% (+7% год к году).