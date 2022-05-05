Кировский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску красноярского юриста Игната Чевелева к петербуржцу Игорю Карпенко. Истец просил взыскать 10 тысяч рублей компенсации за оскорбления в социальной сети «ВКонтакте».

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«Со стороны Игоря Карпенко в мой адрес были высказаны не просто слова, а на меня, можно сказать, обрушилась его накопленная необоснованная злость в виде совокупности оскорбительных слов», — описал суть юрист Чевелев в беседе с корреспондентом «Фонтанки».

Суд взыскал с Карпенко в пользу Чевелева 10 000 рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей.