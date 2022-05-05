Илон Маск получил предложения от инвесторов, готовых профинансировать согласованную им ранее сделку по покупке Twitter, в общей сложности на $7,14 млрд. Помочь Маску была готова группа из 19 инвесторов, в которую входят, в частности, криптовалютная биржа Binance, а также инвесткомпании Brookfield, Fidelity Management & Research и Qatar Holding.

В число инвесторов также вошел сооснователь Oracle Ларри Эллисон, который владеет долей Tesla и входит в совет директоров компании. Траст Эллисона готов профинансировать сделку Маска по покупке Twitter на $1 млрд. Саудовский принц аль-Валид ибн Талал, являющийся одним из крупнейших долгосрочных акционеров Twitter, изначально заявил, что не примет предложение Маска, поскольку считает его заниженным. Теперь же принц намерен поддержать сделку и сохранить за собой долю в Twitter. Маск собирается выделить $21 млрд из собственных средств на покупку Twitter. Он также говорил, что договорился с группой банков, включая Morgan Stanley, Bank of America и Barclays Plc, о предоставлении ему финансирования на сумму более $25 млрд.