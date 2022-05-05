Издание "Медуза" (является иноагентом) написало большой материал о психологическом и материальном климате в "Яндексе".

С точки зрения дохода у яндексоидов в целом всё хорошо, информация об этом зашита в середине статьи:

«Из-за невозможности продажи RSU в текущих условиях мы перешли на схему денежных выплат. Расчет производится по зафиксированному курсу доллара (выше текущего) и цене акций в долларах, которая использовалась во время выплаты гранта конкретному сотруднику. Таким образом, мы продолжаем поддерживать совокупный доход сотрудников на конкурентном уровне», — так прокомментировали эту ситуацию «Медузе» представители «Яндекса».

С точки зрения описания отношения к происходящему, в издании изложены точки зрения ушедших, уехавших и уходящих сотрудников, относящихся к происходящим событиям отрицательно и считающим (как минимум некоторые), что "Яндекс" мог бы оппонировать планам властей РФ в отношении медиаполитики в освещении событий на Украине после 24.02. Эту точку зрения считает неверной руководство и бывшее руководство компании: по их мнению, "Яндекс" не смог бы сколько-нибудь долго быть оппонентом властей РФ.

Приводятся причины возникновения желания избавиться от "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена" и данные о том, что переданные в ВК сотрудники получат премию в три оклада если останутся в компаниях.

Приводятся данные о количестве работающих из-за рубежа сотрудниках "Яндекса": от трёх до пяти тысяч человек из 18 000.

Кроме этого, отражена точка зрения не понимающих что происходит сотрудников, считающих, что компания "Яндекс" — это как нейтральная Швейцария, почему их трогают вообще?

Приводятся данные о том, что Григорий Бакунов (bobuk) уволился из "Яндекса" ещё в 2018-м году: с течением времени Григорий всё раньше и раньше покидает "Яндекс" — хотя даже в 2019-м он выступал в Совете Федерации РФ как менеджер "Яндекса". Не исключено, что в будущем мы узнаем о том, что Григорий покинул "Яндекс" ещё до его создания.

Ещё раз описывается план того, что часть сервисов компании будет выведена на международный рынок (и будет ограничиваться им). Компания будет построена выходцами из "Яндекса", будет делать облачные сервисы и автономное вождение автомобилей. Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала этот пассаж ответом на другое, о том, что у компании есть иностранные юрлица.

Описывается желание руководства компании пройти без потерь между давлением российских властей, при этом без получения санкций на саму компанию от ЕС и от США.

Материал рекомендуется для ознакомления HR-специалистам и управленцам работающим в эмоционально взбудораженных происходящими событиями коллективах.