Издание "Медуза" (является иноагентом) написало большой материал о психологическом и материальном климате в "Яндексе".
С точки зрения дохода у яндексоидов в целом всё хорошо, информация об этом зашита в середине статьи:
«Из-за невозможности продажи RSU в текущих условиях мы перешли на схему денежных выплат. Расчет производится по зафиксированному курсу доллара (выше текущего) и цене акций в долларах, которая использовалась во время выплаты гранта конкретному сотруднику. Таким образом, мы продолжаем поддерживать совокупный доход сотрудников на конкурентном уровне», — так прокомментировали эту ситуацию «Медузе» представители «Яндекса».
С точки зрения описания отношения к происходящему, в издании изложены точки зрения ушедших, уехавших и уходящих сотрудников, относящихся к происходящим событиям отрицательно и считающим (как минимум некоторые), что "Яндекс" мог бы оппонировать планам властей РФ в отношении медиаполитики в освещении событий на Украине после 24.02. Эту точку зрения считает неверной руководство и бывшее руководство компании: по их мнению, "Яндекс" не смог бы сколько-нибудь долго быть оппонентом властей РФ.
Приводятся причины возникновения желания избавиться от "Яндекс.Новостей" и "Яндекс.Дзена" и данные о том, что переданные в ВК сотрудники получат премию в три оклада если останутся в компаниях.
Приводятся данные о количестве работающих из-за рубежа сотрудниках "Яндекса": от трёх до пяти тысяч человек из 18 000.
Кроме этого, отражена точка зрения не понимающих что происходит сотрудников, считающих, что компания "Яндекс" — это как нейтральная Швейцария, почему их трогают вообще?
Приводятся данные о том, что Григорий Бакунов (bobuk) уволился из "Яндекса" ещё в 2018-м году: с течением времени Григорий всё раньше и раньше покидает "Яндекс" — хотя даже в 2019-м он выступал в Совете Федерации РФ как менеджер "Яндекса". Не исключено, что в будущем мы узнаем о том, что Григорий покинул "Яндекс" ещё до его создания.
Ещё раз описывается план того, что часть сервисов компании будет выведена на международный рынок (и будет ограничиваться им). Компания будет построена выходцами из "Яндекса", будет делать облачные сервисы и автономное вождение автомобилей. Пресс-служба "Яндекса" прокомментировала этот пассаж ответом на другое, о том, что у компании есть иностранные юрлица.
Описывается желание руководства компании пройти без потерь между давлением российских властей, при этом без получения санкций на саму компанию от ЕС и от США.
Материал рекомендуется для ознакомления HR-специалистам и управленцам работающим в эмоционально взбудораженных происходящими событиями коллективах.
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Там ещё одна цитата была, мне понравилась:
Не очень понятно что делать, когда у тебя в компании все неконформные. Когда все соглашатели — конечно же — тоже плохо. Но и при сплошной неконформности возникает идиотская ситуация, как с утечкой данных из Яндекс.Еды — когда кто-то из борцунов реализовал атаку MITM (Mikola in the middle) и украл данные которые, во-первых, не помогли никак раскачать ситуацию в России, и, во-вторых, которые позволили отожрать самых платящих клиентов через любую рекламную систему таргетирующую по номерам телефонов. (Что, я уверен, и было сделано).
То есть, повышенное политическое либидо не только позволяет нанимать сотрудников в белых плащах, но и несёт конкретные убытки компании.
Что делать с теми, кто не хочет работать на российский бизнес? Честно говоря — не знаю
С одной стороны понимаю искушение тех, кто поднимет за рубежом флаг "Мы — Яндекс без ватников", с другой — не очень понятно, зачем кидаться из них лепить какой-то бизнес. Ради денег? Ну, денег у всех топов уже давно много. Показать папе, какой ты крутой и прекрасный без него? Ну, конечно же, можно пробовать: с интересом все посмотрим насколько это возможно. Заниматься проектами с ними потому что это прекрасные люди? На этот счёт есть разные мнения, честно говоря.
Тяжело, конечно, руководителям. Они думали, что они смогут всю жизнь управлять коллективом, который абстрагируется от России: типа есть такая плохая ватная Россия, а есть мы, в белом пальто.
А оказалось нет. Жаль, конечно, что до этого дошло, но сделать с теми, кто не может принять текущую ситуацию можно только одно — проститься. Потому что дальше они или адаптируются к реальности, поймут некоторую сложность бытия и вернутся сами. Или будут только вредить, что, собственно, регулярно советуют бывшие сотрудники многих компаний.
Что не нужно ни с бизнесовой, ни с политической точки зрения.
Как-то не раскрыта другая очевидная тема. Если некие (и весьма перспективные) направления будут выделяться в отдельную компанию, то это прямой финансовый ущерб акционерам компании основной.
Ну как сейчас вынуть, условно, производство автомобилей, из Tesla, и сказать — ну, вот так мы решили, автомобили будут отдельной компанией. Что будет с акциями основной Tesla? Ответ очевиден.
Яндексу, увы, не получится провернуть даже толики задуманного. И то, чем сейчас занимается Волож, это просто тушение пожара деньгами. Денег у Яндекса как у дурака фантиков, так что процесс может продлиться долго. Но выхода из этого цуцванга у Яндекса нет. Как и у его свободолюбивых сотрудников.
Есть два магистральных направления:
Вот смотрите: очевидно, что люди со светлыми лицами намного умнее людей без светлых лиц. Соответственно, те сотрудники "Яндекса", которые окажутся за рубежом, это самые умные сотрудники "Яндекса".
И всё то, что внутри "Яндекса" создавалось четверть века они, без какого-либо заимствования ИС у российского "Яндекса", смогут написать с нуля за 10-15 дней максимум.
Очевидно же.
Не удивляйтесь, когда так и произойдёт. А оставшиеся в России ватники — они же только вредит могут.
Что делать Яндексу в РФ понятно — набирать новых сотрудников и выстраивать корпоративную культуру не как "мы за все хорошее", "свободно делимся тем, что есть", и т.п., а хотя бы "мы специалисты", "мы за все хорошее внутри компании" и пр.
Вот гугл же принял новую модель и "don’t be evil" пропало. А это не просто строчка, это результат перестройки корпоративной культуры. Вот и Яндексу надо делать это.
Воложу, имхо, сейчас стоило бы сжигать бабло в направлении экспансии по университетам, просто в каждом крупном университете СПб и МСК открыть по нескольку центров-лабораторий на технических факультетах, тогда все будет примелимо. Новые студенты это другие люди, они выросли не в той культуре, что предыдущее поколение. Помните эти взаимоисключающие требования в 90-е годы: чтобы имел 10-ий опыт и был не старше 25 лет… Так вот не старше — это чтобы не был человеком тех установок. Вот тут так же. Собственно, даже бабла там не особо много сожгется, т.к. центр это один-два сотрудника на хорошей зарплате и куча студентов-интернов на прикормке.