Три близких к компании и продукту источника рассказали "Ведомостям", что VK уже летом этого года может запустить сервис знакомств, не привязанный к соцсети. В самой соцсети уже есть мини-приложение "Знакомства" на основе тиндер-механики.

Tinder заявил, что с 30 июня приложение перестанет быть доступным россиянам. Bumble и Badoo, принадлежащие владельцам "Тиндера", ушли из России ещё в 2022, в том же году Tinder перестал принимать платежи россиян за премиальные функции.

Второго мая VK рассказала, что аудитория приложения «VK Знакомства» достигла 22 млн уникальных пользователей, в месяц там активны 2,4 млн человек. Аудитория "Мамбы" - 70 млн.

Сервис знакомств Lovina в VK закрыли ещё в ноябре 2021 года. Оно появилось в 2019 году, ключевой функцией были видеосозвоны между понравившимися друг другу пользователями.