Интересно, что большинство проблем с вызовом такси в отсутствие интернета — архитектурно реализовали в самом «Яндексе».

Именно «Яндекс», с целью продвижения своего приложения и заказа такси только с комиссией в свою пользу, торпедировал офлайновое взаимодействие таксистов и пользователей на улице. Напирая на безопасность и удобство, компания всегда педалировала то, что теперь не надо ловить неизвестно кого у бордюра, а можно дождаться водителя с приемлемыми отзывами от других пользователей сервиса.

По сути, то, что компания считала одним из своих достижений — отсутствие возможности поймать машину голосуя от бордюра — и привело (и приведёт) к неработоспособности сервиса в период отключения интернета.

Опять же, именно «Яндекс» убедил регулирующие органы, что таксометр в такси не нужен, если есть приложение для расчётов. И тем самым сделал невозможной легальную работу таксиста, пойманного с руки: в отсутствие таксометра услуги такси оказывать нельзя.

По сути, узаконенный и нормализованный властями подход «Яндекса» обеспечил городам полную зависимость от поставщика диспетчерских услуг такси и его представлений о прекрасном. Если «Яндекс» считает, что такси с бордюра ловить не надо — так и будет.

Что же касается обезинтернечивания российских городов, стоит заметить, что сама информация о заказе (адреса, сумма, телефон клиента) — занимает сотни байт. И эту информацию вполне можно передать по голосовому каналу: в «Яндексе» это вполне умеют делать — именно так к аккаунту привязываются, например, «Яндекс.Станции».

И даже заказы без сети для водителей уже начали делать в «Яндексе», но информацию о заказе всё равно пытаются прислать по SMS, которые тоже обещают отключать на майских при необходимости.

Наверное, надо уже начать понимать, что наличие интернета, электричества — сейчас, к сожалению, не гарантировано. Речь не только о Москве, но и о других городах.

Поэтому инфраструктурные сервисы (к которым «Яндекс.Такси» себя относит, как я слышал) стоит проектировать так, чтобы они работали и в условиях отсутствия Интернета, и в условиях медленного интернета, и без SMS, и даже без голосовой связи. Это было достаточно очевидной проблемой ещё несколько лет назад.

Проблема лишь в том, что таксист пойманный на улице, не приносит «Яндексу» ни копейки, поэтому этот способ взаимодействия водителя и клиента «Яндекс» исключил в принципе. По сути, «Яндекс» предлагает остальному миру, чтобы выгодные для его бизнеса установки соблюдались и властями, и жителями.

Что ж. Похоже, что если не жителям, то властям этот момент пора осознать.

Если это неинтересно «Яндексу», то внимание на проблему стоит обратить муниципалитетам и внести в требование к лицензированным такси то, что лицензия не выдаётся тем таксистам, которые не умеют принимать заказы полностью в офлайне, как и рассчитывать стоимость поездки, пусть даже и в цифровом таксометре, выполненном в виде приложения.

Надо просто вспомнить, что для того чтобы ехать в такси и расплатиться с таксистом за услуги — «Яндекс» и интернет не нужны. И эту мысль хорошо бы осознать и держать в уме, чтобы не сталкиваться с внезапным исчезновением достаточно важного городского сервиса.

