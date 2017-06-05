Пресненский райсуд частично удовлетворил иск бывшего вице-президента издательского дома ACMG Натальи Гандуриной к издателю Forbes в России — компании «Ас рус медиа», и постановил взыскать в пользу Гандуриной 4 млн руб. компенсации и 50 000 руб. морального ущерба. Спор стал известен в феврале 2017 года, но его суть не раскрывалась. Как теперь разобрались «Ведомости», в декабре 2016 года Гандурина собралась покинуть ACMG и выяснила, что ещё за полгода до этого, летом, «Ас рус медиа» уже уволила её по решению собственника, хотя и продолжала выдавать зарплату.

По предварительным договорённостям работника и работодателя, за подобное увольнение Гандурина должна была бы получить компенсацию. Которую ей и пришлось потребовать через суд. Летом Гандурина знала лишь, что она, якобы, перешла с поста гендиректора «Ас рус медиа» на должность вице-президента управляющей компании издательского дома — «АРТ трейдинг портфолио менеджмент». Переход потребовался, так как у бывшего гендиректора не было российского гражданства, необходимого по «закону о иностранцах в СМИ». Существует параллельный иск Гандуриной к «АРТ трейдинг портфолио менеджменту» — это дело не завершено, его суть неизвестна.

В июле 2016 года издатель российского Forbes, выплатил бывшему зам шеф-редактору сайта Анастасии Горшковой компенсацию за расторжение трудового договора (920 тысяч рублей, 6-месячная зарплата), накопленные долги за 4 отработанных месяца (200 тысяч), компенсацию за неиспользованный отпуск и 27 тысяч рублей удержанные издателем в мае 2016-го. Для защиты своих прав зам шеф-редактора Forbes.ru пожаловалась на работодателя в инспекцию по труду. С декабря 2016 года со структурами издателя русской версии Forbes судится бывший журналист Forbes Елена Зубова. По оценке Зубовой ей должны выплатить за «неправомерное увольнение» 1 млн 200 тысяч рублей (одну годовую зарплату), а ещё 100 рублей тысяч журналист потребовала взыскать с главреда издания Николая Ускова, в качестве компенсации за моральный вред.