На годовом собрании акционеров Mail.ru Group было принято решение о выходе из совета директоров компании главы Mail.ru Group в России Бориса Добродеева, бывшего главы «Мегафона» Ивана Таврина и финансового директора Mail.ru Мэтью Хэммонда, говорится в сообщении Mail.ru Group. Три представителя ПАО «Мегафон» вошли в новый состав совета — глава компании Сергей Солдатенков, коммерческий директор Влад Вольфсон и операционный директор Анна Серебряникова.

В новый совет также вошли сооснователь и глава совета Mail.ru Group Дмитрий Гришин, глава USM Management Иван Стрешинский, инвестиционный директор Naspers Марк Ремон Сорор, исполнительный директор компании MIH Internet Listed Assets Чарльз Сирл и финансовый директор Naspers Group Василиос Сгурдос.

Изменения в составе СД Mail.ru Group отражают изменения структуры акционеров компании. В феврале 2017 года «МегаФон» выкупил у структур своего акционера, холдинга USM Алишера Усманова, пакет акций составляющих 15,2% уставного капитала и 63,8% голосов в Mail.Ru Group Limited. В марте этого года было объявлено, что Борис Добродеев может войти в совет директоров «МегаФона». Соответствующее решение должны одобрить акционеры оператора.