Владелец новостного агрегатора СМИ2 «Е-генератор» и бизнес-инкубатор ВШЭ запускают программу для стартапов в сфере медиа, говорится в совместном заявлении участников проекта. Участники программы смогут запустить бизнес и использовать облачные ресурсы от партнеров инкубатора на общую сумму до $29 тысяч, найти аудиторию для тестирования гипотез и получить помощь в поиске инвестора.

Экспертами программы станут управленцы из ведущих медиа и технологических компаний: ИД «Коммерсантъ», Sports.ru, Auditorius, СМИ2, Brand Analytics и других. «Е-генератор» готов предоставить проектам бесплатный трафик и сделать посевные инвестиции в наиболее интересные проекты.

Как пояснил «Роем!» представитель «Е-генератор», компания рассматривает различные вариант сотрудничества с заинтересовавшими ее стартапами: прямые инвестиции, предоставление каких-то необходимых ресурсов, а также возможность определенные средства команде стартапа в виде зарплаты на оговоренный период. Общий объем средств, которые «Е-генератор» готов инвестировать в медийные стартапы в компании не называют, ссылаясь на то, что это зависит от качества обратившихся в инкубатор проектов.

Помимо СМИ партнеров также интересуют: системы управления контентом, управления авторскими правами, управление вниманием, вовлечением и лояльностью, системы таргетинга и сервисы, использующие пользовательские данные и т. жд.