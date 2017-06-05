«Перестать сливать региональные бюджеты [на разработку местных карты оплаты проезда] стоит уже сейчас. Как и делать вид, что это нормально — иметь в каждом регионе свою платёжную систему со штатом разработчиков, безопасников, интеграторов», «На мой взгляд, здесь нужно госрегулирование», «сотни людей занимаются десятками разных решений, которые делают одно и то же. Безусловно, весело сидеть на муниципальном бюджете и изобретать велосипед, но у меня есть мнение, что эти средства можно тратить более эффективно» — предложил издатель Roem.ru Юрий Синодов в критической публикации на сайте Экспертного центра электронного государства.