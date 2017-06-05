Синодов попросил госрегулирования разработки системы оплаты общественного транспорта


«Перестать сливать региональные бюджеты [на разработку местных карты оплаты проезда] стоит уже сейчас. Как и делать вид, что это нормально — иметь в каждом регионе свою платёжную систему со штатом разработчиков, безопасников, интеграторов», «На мой взгляд, здесь нужно госрегулирование», «сотни людей занимаются десятками разных решений, которые делают одно и то же. Безусловно, весело сидеть на муниципальном бюджете и изобретать велосипед, но у меня есть мнение, что эти средства можно тратить более эффективно» — предложил издатель Roem.ru Юрий Синодов в критической публикации на сайте Экспертного центра электронного государства.

Карты для оплаты общественного транспорта: почему иногда очень хочется госрегулирования | Экспертный центр электронного государства

Предлагаем вашему вниманию текст издателя сайта Roem.ru Юрия Синодова. Посвящён он ещё одному проявлению проблемы с условным названием «Российская Федерация пренебрегает очевидной выгодой централизации региональных IT-проектов». Прочитал новость о том, что в Москве и Питере будут продавать карты с носителями «Подорожника» (используется для оплаты проезда в Санкт-Петербурге) и «Тройки» (то же самое в Москве). В …

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    Valeratal No

    «"Миру» нужно добавить беспроводной способ оплаты «

    какой какой? это NFC что ли? или по вайфаю? :)

    Издатель, можно писать на русском?!

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