Сервис закладок Pinboard купил Delicious. С 15 июня 2017 г. сайт будет работать только в режиме чтения, желающие могут мигрировать на платный Pinboard, сообщил CNnews.

Это не первая продажа Delicious, старейшего в интернете ресурса по сохранению закладок. Основанный в 2003 г. Джошуа Шачтером (Joshua Schachter) и Питером Гадековым (Peter Gadjokov), сервис получил инвестиции от Union Square Ventures в 2005 г., и в том же году был выкуплен Yahoo за сумму порядка $15−30 млн. Под руководством Yahoo сервис все еще сохранял популярность — к концу 2008 г. он насчитывал 5,3 млн пользователей и более 180 млн закладок — однако в целом новые владельцы не скрывали, что поведут его к «закату», однако хоронить проект не стали и в декабре 2010 г. Yahoo сообщила о намерении продать ресурс. В 2011 г. его новым владельцем стала компания AVOS Systems [Roem.ru: Чада Херли и Стивена Чена, двух самых богатых предпринимателей из тройки создавшей YouTube, по данным СМИ за $1-$2 миллиона, максимум за $5 млн.], которая радикально изменила дизайн сайта, а потом перепродала его Science, оптовым создателям сервисов в духе «бритвы на год» — экс-CEO MySpace купил только технологию, без сотрудников. В 2014 г. Science в свою очередь продала сервис юрлицу с говорящим именем Delicious Media в январе 2016 г.