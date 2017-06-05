У входящего в ВГТРК «Телеканала 360» не получилось избежать матерщины в комментариях к сюжету о воображаемых студентах и карточках с кэш-беком. Актёров опознали (телеканал утверждал, что это «студенты», один из России, а другой богатый) и отругали, свою порцию негатива получила и продукция «Альфа-Банка», попавшая в кадр. Канал выдал постановочный сюжет с актёрами за документальную зарисовку.