У входящего в ВГТРК «Телеканала 360» не получилось избежать матерщины в комментариях к сюжету о воображаемых студентах и карточках с кэш-беком. Актёров опознали (телеканал утверждал, что это «студенты», один из России, а другой богатый) и отругали, свою порцию негатива получила и продукция «Альфа-Банка», попавшая в кадр. Канал выдал постановочный сюжет с актёрами за документальную зарисовку.
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Это для дураков фэйк. А для остальных это реклама. Причем, рассчитанная на идиотов — владельцу черной карточки не требуется подрабатывать на заправках. Впрочем, вся реклама рассчитана на идиотов…
О, приемный сын Эдика из сериала «Светофор».