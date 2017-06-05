Руководитель мобильной экосистемы Александр Зверев попрощался с «Яндексом». Зверев стал гендиректором Data-Centric Alliance (DCA) Александра Долгина. Эта компания специализируется на рекламных технологиях с использованием big-data — системах для обычных продавцов, e-commerce, владельцев сайтов. В недавнем прошлом структуры Долгина закрыли свой наиболее известный на розничном рынке проект — «Имхонет». Зверев пришёл в Яндекс в 2012 году и занялся Яндекс.Store, магазином мобильных приложений, который должен был продаваться производителям смартфонов и сотовым операторам. «Яндекс» строил альтернативную Android-экосистему в том числе договорился с Jolla (выходцы из Nokia, хотя и последние тоже обращались к Store в 2014). В феврале 2014 Зверев запустил Яндекс.Kit, альтернативную прошивку для телефонов: «Android без Google». «Яндекс» заморозил этот проект спустя год, в 2015, в том числе и из-за противодействия со стороны Google. Параллельно Звереву довелось поучаствовать в процессе ФАС против Google — свою вину Google признал лишь в начале 2017.
Вот и наступил этот день. Прошло чуть больше пяти лет, и я выкладываю фотографию с бейджем. Делал я в Яндексе кучу всего, успел сделать не так уж много. Я пришел создавать магазин приложений, во многом безнадежный, но чертовский интересный проект. И мы сделали. За полгода запустили, а потом стали 4 м по популярности приложением Яндекса, несмотря на то, что поставить его на телефон без изменения настроек Андроида невозможно. Потом был Yandex.Kit и запреты Гугла. Потом был ФАС, и мы получили беспрецедентно негативный фидбек. Мы писали, говорили, выступали, убеждали, что конкуренция — это хорошо и правильно. Помню на РИФе, сразу после подачи нами заявления в ФАС, мне было очень тяжело под натиском огромной аудитории, но внутренняя уверенность, что мы делаем правильное дело, не покидала меня и давала силы. И мы победили. Нет, это не моя заслуга — я лишь чувствую причастность, и бесконечную гордость за то, что имел шанс работать с лучшими.
Если вы за последние пару-тройку лет покупали телефон на Андроиде и обнаруживали там Яндекс, в виде виджета, поиска или браузера, или в любом другом виде, знайте — это моя вина, и это заслуга самой лучшей команды под кодовым названием «Zephir». Это серая сторона Яндекса, про это не часто говорят, про это не принято делать доклады (хотя я делал), но это бизнес-необходимость, когда ты пытаешься играть на чужом поле.
И вот сегодня я начинаю новый этап своей жизни — рабочий понедельник у меня в кабинете с видом на Храм Христа Спасителя, в замечательной компании DCA. Пожелайте нам удачи, пожалуйста. И приходите покупать рекламу у нас.
Ps Яндексоиды, я там вам написал в Этушке важные слова!
Добавить Нет комментариев