Вот и наступил этот день. Прошло чуть больше пяти лет, и я выкладываю фотографию с бейджем. Делал я в Яндексе кучу всего, успел сделать не так уж много. Я пришел создавать магазин приложений, во многом безнадежный, но чертовский интересный проект. И мы сделали. За полгода запустили, а потом стали 4 м по популярности приложением Яндекса, несмотря на то, что поставить его на телефон без изменения настроек Андроида невозможно. Потом был Yandex.Kit и запреты Гугла. Потом был ФАС, и мы получили беспрецедентно негативный фидбек. Мы писали, говорили, выступали, убеждали, что конкуренция — это хорошо и правильно. Помню на РИФе, сразу после подачи нами заявления в ФАС, мне было очень тяжело под натиском огромной аудитории, но внутренняя уверенность, что мы делаем правильное дело, не покидала меня и давала силы. И мы победили. Нет, это не моя заслуга — я лишь чувствую причастность, и бесконечную гордость за то, что имел шанс работать с лучшими.

Если вы за последние пару-тройку лет покупали телефон на Андроиде и обнаруживали там Яндекс, в виде виджета, поиска или браузера, или в любом другом виде, знайте — это моя вина, и это заслуга самой лучшей команды под кодовым названием «Zephir». Это серая сторона Яндекса, про это не часто говорят, про это не принято делать доклады (хотя я делал), но это бизнес-необходимость, когда ты пытаешься играть на чужом поле.

И вот сегодня я начинаю новый этап своей жизни — рабочий понедельник у меня в кабинете с видом на Храм Христа Спасителя, в замечательной компании DCA. Пожелайте нам удачи, пожалуйста. И приходите покупать рекламу у нас.

Ps Яндексоиды, я там вам написал в Этушке важные слова!