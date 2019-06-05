Дума рассмотрит законопроект «Об опытной эксплуатации инновационных транспортных средств», сообщил «Коммерсант» со ссылкой на соавтора, депутата Сергея Жигарева. Машины беспилотники «готовятся приступить к тестированию на улицах Москвы», рассказали газете в «Яндексе» — сейчас их поездки регламентированы подзаконным актом 2018 года, который распространяется лишь на столицу и Татарстан, но в частных моментах противоречит привычному федеральному законодательству.

Одна из проблем «инновационных транспортных средств», которую намерены решить авторы законопроекта — это невозможность привязать нестандартные машины к действующим документам по стандартизации. Беспилотники выведены в отдельный класс: «высокоавтоматизированных транспортных средств».

Новый законопроект определяет, кто именно будет считаться «водителем» беспилотника — это может быть и оператор (сейчас он страхует машину за традиционным рулём) и техник и человек, который имеет доступ к системе управления дистанционно. Обязанности «водителя» по обеспечению безопасности уравниваются, вне зависимости, движется ли его машина под прямым управлением человека или управляется автоматизированной системой вождения.

Участники опытной эксплуатации беспилотников: «несут ответственность за вред, причинённый опытной эксплуатацией инновационных транспортных средств, в соответствии с гражданским, административным и уголовным законодательством Российской Федерации». Для

Депутаты готовят законопроект в контакте со старшим научным сотрудником ИГП РАН и замом руководителя по регулированию киберфизических систем в Госдуме Андреем Незнамовым, координатором автомобильного движения «Синие ведёрки» Петром Шкуматовым, концептуально документ поддерживает «Яндекс». Разработчики беспилотных «Такси» довольны, что закон может снять с их разработок неопределенность и противоречия. «Яндекс» просил законодателей отрегулировать тему беспилотного транспорта ещё в 2016-м году, но немедленного развития просьба тогда не получила.