Владельцы почтовых ящиков на Mail.ru, как обыкновенных, так и корпоративных, приблизительно с 3 часов дня 5 июня жалуются на недоступность email. Приблизительно 75% жалоб найденных Downdetector за последние часы относятся к неработоспособности исключительно почты, среди оставшихся попадаются жалобы на нештатную работу сайта Mail.ru. Поддержка просит пострадавших от серверной ошибки (500) набраться терпения и заверяет, что команда работает над восстановлением популярного сервиса.

В Mail.ru Group сбой почтовых сервисов объяснили пожаром: