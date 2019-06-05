Владельцы почтовых ящиков на Mail.ru, как обыкновенных, так и корпоративных, приблизительно с 3 часов дня 5 июня жалуются на недоступность email. Приблизительно 75% жалоб найденных Downdetector за последние часы относятся к неработоспособности исключительно почты, среди оставшихся попадаются жалобы на нештатную работу сайта Mail.ru. Поддержка просит пострадавших от серверной ошибки (500) набраться терпения и заверяет, что команда работает над восстановлением популярного сервиса.
В Mail.ru Group сбой почтовых сервисов объяснили пожаром:
«В одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар [в 14:00 загорелась крыша дата-центра Dataline на Боровой, прим. Roem.ru], для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. На данный момент возгорание локализовано», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе компании. Несмотря на то, что основные нагрузки перенесли в другие дата-центры, в компании допустили, что часть сервисов могут работать с ограничениями. Данные пользователей не пострадали, заверили в пресс-службе.
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Так у Даталайна ЦОД пригорел
А Мыло там базируется? Вроде свои дата-центры или нет?
Мыло там один из арендаторов.