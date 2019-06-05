Выпад Kinodanz против BadComedian привёл к тому, что продюсеров уличили в занятиях криптой


Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил генпрокурору России депутатский запрос о проверке кинокомпании Kinodanz, сообщило издание crypto24. Известное ранее только специалистам название «Kinodanz» громко прозвучало в онлайне после попытки этих кинопродюссеров наказать видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian) за цитирование видеофрагментов из фильма «За гранью реальности», в его рецензии на фильм.

Kinodanz привлекли к себе внимание, после чего выяснилось, что их фильмы не приносят особых денег, однако продюсеры умеют договариваться о сотрудничестве с региональными администрациями; имеют соглашение о льготном снабжении электричеством, а так же анонсировали «блокчейн-проект» — «международная медиаплатформа» (что это за продукт и есть ли он вообще — широкой аудитории неизвестно).

У атакующей BadComedian компании Kinodanz удачно совпали льготное электричество и блокчейн-проект

Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил генпрокурору России депутатский запрос о проверке кинокомпании Kinodanz. Она подала иск к видеоблоггеру Евгению Баженову (проект BadComedian) с обвинением в нарушении авторских прав путём избыточного цитирования. Рашкин считает необходимым проверить соответствие продукции Kinodanz условиям получения государственной поддержки. Однако у деятельности Kinodanz есть и более интересные нюансы. В 2017—2018 году компания […]

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