Депутат Госдумы Валерий Рашкин направил генпрокурору России депутатский запрос о проверке кинокомпании Kinodanz, сообщило издание crypto24. Известное ранее только специалистам название «Kinodanz» громко прозвучало в онлайне после попытки этих кинопродюссеров наказать видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian) за цитирование видеофрагментов из фильма «За гранью реальности», в его рецензии на фильм.

Kinodanz привлекли к себе внимание, после чего выяснилось, что их фильмы не приносят особых денег, однако продюсеры умеют договариваться о сотрудничестве с региональными администрациями; имеют соглашение о льготном снабжении электричеством, а так же анонсировали «блокчейн-проект» — «международная медиаплатформа» (что это за продукт и есть ли он вообще — широкой аудитории неизвестно).