INTERFAX.RU — Qiwi обещает в ближайшее время восстановить проведение платежей, приостановленное из-за пожара в дата-центре [Dataline на Боровой]. 5 июня, одновременно с платёжной системой, проблемы испытывали владельцы email на серверах Mail.ru.

Пожар не сказался на сохранности клиентских данных. Всего Qiwi располагает тремя дата-центрами. «Вывод из строя одного из дата-центров не скажется на работоспособности всей инфраструктуры. Даже если платеж не ушел сразу, он уйдет в ближайшее время адресату».