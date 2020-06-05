«Сбербанк» ведёт переговоры о покупке доли в 30% в онлайн-ритейлере «Озон». «АФК Система» и Baring Vostok не собираются продавать ничего из своих 40% акций, поэтому для сделки будет проведена допэмиссия. С «Яндексом» «Сбербанк» «так и не сумел согласовать стратегию», а с Ozon «близок к сделке», обо всём этом рассказали Reuters 4 близких к событию источника.

В «АФК Система» подтвердили подготовку к IPO, хотя не назвали конкретных сроков. Среди других российских компаний IPO до конца года планирует онлайн-кинотеатр Ivi, и в обозримом будущем -- «Яндекс.Такси».

По итогам 2019 финансового года Ozon показал 16,6 млрд рублей чистого убытка, объяснив его инвестициями в развитие на растущем рынке.